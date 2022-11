Chirbes gana

Rafael Chirbes sigue en su cielo personal muriéndose de risa de todos nosotros. Es verdad, Rafael, la basura de mundo que removiste con la mayor de la perfecta sincronía de las palabras está aún peor de como lo dejaste. Si te apesadumbraba toda la carroña de bajezas humanas espera a ver ahora, a todo eso se ha añadido una pandemia, una guerra, una bola económica que se despeña poco a poco hacia la peor de las profundidades y todas las lindezas que acompañan a todos los malos augurios. La gente, eso sí, sigue de un modo inconsciente siendo más primaria y superficial aún, desatendiendo todo lo que no sean las simplezas baratas de su falsa vida. Hiciste bien en irte para seguir escribiendo desde otro sitio, dónde estará, cuál será, habrá gintonics que beber eternamente mientras te descojonas del pudridero que estamos creando. Sigues escribiendo y publicando. Acaban de salir tus diarios 3 y 4. Supongo que lo sabes, claro que lo sabes, tú lo ves todo desde donde estés. O a lo mejor no ves nada y no eres nada más que huesos y polvo recubierto de insectos necrófagos. Es verdad, ver el mundo desde tu propia y única perspectiva es la mejor y única manera de que no te revuelque la ola de sucesos y maneras mundanas. Es verdad, es mejor retirarte, no salir y desaparecer como tú. Así no tienes que soportar de vez en cuando como escritores salen del panal editorial para hacer entrevistas diciendo siempre lo bueno que es lo que han escrito. Y no están acechando para saltar un minuto antes de que el poder y la fama les devore, al contrario, están como perros salivando deseosos que les devore, les destruya y puedan hacer tranquilamente sus artefactos vacíos. Supongo que sabrás que eres el número 3 de los mejores libros de algo. Delante de ti está primero la vaca sagrada de Javier Marías, que ya te está haciendo compañía y luego otro que no me acuerdo. No se atreven a ponerte el número uno del pódium ya que eso sentaría mal a los javiermarienses y ahora que acaba de fallecer no es cuestión de hacerle ese feo. Pero mira, siempre estás de actualidad con un signo de desafección como un escritor importante pero y qué. Era muy antipático y no posaba bien. Tranquilo que ya no voy a tratar de convencer a nadie más ni hablar de ti ni citarte para nada qué inutilidad tanto si lo haces para los iletrados como para los muyletrados. No te canses porque efectivamente, escribir no es eso.