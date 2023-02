Marco Tulio Cicerón (106 a.C.-43 a.C. Italia) definió por vez primera el termino humanismo y las tareas de los humanistas. Maestro de la retórica, que empleó para verbalizar todas las trampas de los demagogos. Filósofo, abogado e historiador. Cicerón amó la política y no dudó en exponerse en la arena pública de su tiempo, donde se las vio con grandes adversarios. Ni más ni menos que César, Bruto, Dolabela y Clodio, solo para empezar. Marco Antonio ordenó matar a Cicerón, a su hermano Quinto Tulio y a su sobrino. También que le cortaran las manos al autor de las Filípicas (discursos contra Marco Antonio) para clavarlas en las puertas del Senado. Cuando hablamos los gestos son la oratoria del cuerpo. Lenguaje no verbal. "La venganza de Fulvia" (Francisco Maura y Montaner, 1888) es el cuadro que el pintor mallorquín dedicó al asesinato de Cicerón y que podemos ver en el Museo Nacional de El Prado. Dejó muchos datos sobre su complicada vida, vertiginosa y en ocasiones contradictoria. Hechos biográficos y una valiosísima obra que afortunadamente han llegado hasta nosotros. Un gran estadista romano considerado la conciencia incómoda de Roma: "Es deber de quienes gobiernan un Estado garantizar la abundancia de cuanto se requiere para vivir. No hay vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre los próceres y quienes gobiernan la Nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral sino criminal y abominable". En 2013 el profesor de Historia Clásica Philip Freeman (1961, Estados Unidos) publicó su recopilación de textos sobre política y gobierno de Cicerón: Como gobernar un país. Una guía antigua para políticos modernos (Ed. Crítica) Incluye los textos originales en latín. La calidad literaria de Cicerón es extraordinaria. Se acercan las carreras de cuadrigas en las que han convertido las convocatorias electorales. ¡Ciñámonos bien al cuerpo palla, stola y toga! Si se lo permitimos a nuestra grey de políticos profesionales; nos dejaran nudes (desnudos) sin ley ni conocimiento, ni civilización y comiendo grillos. No tienen profesión y mucho menos arte y oficio. Manosean palabras. Necesitamos urgentemente otro canon de políticos. Personas comprometidas con lo que Cicerón nos enseña sobre algo tan propio de la naturaleza humana como la política: Capacidad para vivir en sociedad en virtud del bien común.