Próximamente en sus pantallas. Me refiero a las pantallas de tv. Plasma. Smart tv. Plataforma. Pantallazo. A ver quien la tiene más grande. He estado en casas donde en el baño no hay televisión. La new generation dice que para que es eso de la tele si todo se puede ver en el ordenador o en la tablet. Todo portátil. Curiosamente son de los pocos que van al cine, pero no a ver cine. Y ahora para más ponernos al día, ese hacedor de películas, que no cineasta, que hace megalodones plataformeros y que ha visto pocas películas realmente, se marca otro remake, otra revisión, otro lo hacemos otra vez lo mismo pero mas mega, hemos hecho pocos efectitos, realmente no se notan. Lo hemos grabado (ya no es filmado, el filme era otra cosa) en Sierra Nevada. Yo siempre he querido hacer la misma película (otra vez) pero haciéndola yo. Hubo un tiempo en que los remake arrasaron con el original. Ben-Hur, El cabo del miedo y etceteras. Luego vinieron los remakes de los remakes que alucinaron a la new generation y ya fueron al cine a ver otra cosa. Toda la nieve, efectivamente, la tiene la sociedad y en la película solo hay eso, nieve. Como en las televisiones antiguas de los 70 las interferencias no dejaban ver la segunda cadena y a veces la primera. Empezabas a ver nieve y ya decías se está jodiendo la película. La gente preguntaba al técnico cuando subíamos con él a la montaña a revisar el repetidor, cómo se puede quitar. No se puede, señora. Si hay nieve, no hay nada que hacer. Y así con la película, nieve y sólo nieve. Nieve en el paisaje, nieve en las escenas, nieve en los efectos sin sentido (no me refiero a los efectos por ordenador que ya sabemos que sólo le habéis dado toquecitos), escenas basadas en efectos de cámara. Y nieve en los diálogos, media película rellena de diálogos filosóficos sobré qué pensás de lo que pensás. Poco efecto y drama sobre la cuestión principal, el canibalismo, sólo poniendo restos óseos, que no producen ningún efecto, los trocitos de carne, los trayectos buscando la radio, el horizonte. Sin actores conocidos o famosos (los protagonistas no fueron actores famosos, parece querernos decir el director, eran solo uruguaisos). Fiel a la historia original, cuento lo mismo pero en plan plataforma new generation. Te la puedes descargar mientras te cargas el cine porque cada vez hay más películas y menos cine porque ya se gone with the wind. The end.