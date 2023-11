Tal y como están los ánimos de muchos de los vividores (Diccionario RAE: “1. adj. Que vive. U. t. c. s.”) del emblemático y renombrado edificio de la madrileña Carrera de San Jerónimo, no me extrañaría nada que uno de estos días nos encontráramos con que han decidido fundar la U.R.S.S. Antes de corregirme el lector, le agradecería que tuviera paciencia, pues muchas veces las cosas no son lo que parece. Así que aclaro: digo fundar la U.R.S.S., y no digo refundarla, pues ésta sería la Unión de Repúblicas Socialitas Sancochada. Está todo meditado para no tener que pagar derechos de autor, y me explico: Unión en singular, Repúblicas Socialistas porque serían varias la presentes, y Sancochada porque el adjetivo se refiere a la Unión solamente, ya que sus miembros serían neófitos, vamos, que nacerían un nanosegundo antes de asociarse en esa Unión. Y ¿por qué usar esa palabra? Pues no me vaya el lector por delante buscándole al comienzo de la misma semejanza con el comienzo de mi segundo apellido: Sánchez. Sancochada, es el participio del verbo sancochar (1. tr. Cocer la comida, dejándola medio cruda y sin sazonar. Diccionario RAE) y con la juventud de esas Repúblicas, estarían “sancochadas” o “medio hechas” que también se usa en cocina. ¡Que el Señor nos coja “confesaos”!