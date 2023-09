DIME, valentía y compromiso

Si no estás en las redes sociales educativas (esas que cada vez son más una jauría de lobos), seguramente no los conocerás. Me estoy refiriendo al colectivo DIME, Docentes por la Inclusión y la Mejora Educativa. Es un grupo de docentes muy reciente (apenas un año de historia), que se reunieron el pasado fin de semana en un primer Encuentro, celebrado en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).

Sorprende de entrada que un evento publicitado en exclusiva por redes sociales, convocado sin demasiado tiempo de antelación y sin ningún tipo de apoyo económico institucional (más allá del uso de las instalaciones), completara aforo varias semanas antes de su realización. Sorprende y entusiasma que docentes de todos los puntos de la geografía española (Cataluña, Galicia, Andalucía, Baleares…) dediquen su tiempo personal y su dinero a reunirse con otros docentes.

Pero lo que más sorprende no son las cuestiones formales, sino el contenido. Es maravilloso que, de una vez por todas, el debate se centre en lo que de verdad importa, más allá del ruido mediático; que se ponga encima de la mesa cómo la repetición es segregadora, cómo incluso los «consejos orientadores» lo son; que se expongan abiertamente las distintas manera en que el sistema educativo maltrata a nuestros niños y niñas; que se hable del aumento de recursos y la bajada de ratio al servicio de la inclusión y de unas medidas metodológicas concretas… Desde el destino de los recursos (que siempre deben ser públicos y no negocios privados pagados por toda la ciudadanía) hasta la organización del sistema educativo y del aula, desde el personal de apoyo hasta la evaluación, desde la participación de las familias al diseño de actividades… No hay un solo aspecto relevante que no haya sido tenido en cuenta.

Frente a la ola reaccionaria que nos invade en todos los ámbitos de nuestra sociedad, frente a ese sector de personas que consideran que «cualquier tiempo pasado fue mejor», frente a la desidia, la desilusión y la desesperanza, DIME pretende recuperar el discurso de la posibilidad, en términos freirianos. «Somos seres de transformación y no de adaptación», dijo Paulo Freire. Si hay algo que define a DIME es su valentía, su compromiso y su determinación para alzar la voz contra todas las injusticias y perversiones de nuestro sistema educativo. No les pierdan la pista. Darán mucho que hablar.