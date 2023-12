Otra vez la inteligencia artificial va a superar el test de Turing. El test de Turing, algo de lo que todo el mundo ha oído hablar, pero que no sabe lo que es, porque no tiene tiempo y cuando tiene tiempo, no tiene ganas. El test de Turing es, efectivamente, un test que propuso Turing, Alan Turing, el de la película. Es un test teórico que propuso cuando, no solo no existían los ordenadores personales sino cuando lo más parecido a un ordenador era un conjunto de máquinas con cables que atestaban grandes recintos. Y que comparado con lo que hacen hoy, no hacían prácticamente nada. Turing, un matemático siempre infravalorado aún hoy en día, propuso un sencillo test para que pudiésemos establecer cuando a un ordenador, entonces algo teórico llamado máquina universal de Turing, se le podía considerar inteligente. El test consiste en que un ser humano imparcial que no sabe cual es cual y solo puede interaccionar con ellos haciéndole preguntas, cuando realizando dichas preguntas le es imposible distinguir cuál es cuál. Durante años de evolución del PC se distinguió entre inteligencia artificial débil (los pc para entendernos) e inteligencia artificial fuerte (los ordenadores que conseguirían superar el test de Turing). Y durante años, aparte de superordenadores que hacen millones de trillones de trillones de cálculos cada vez más rápido y pcs y so (sistemas operativos) que van un poco más rápido, aunque no mucho la verdad y provocan líos estratosféricos, no sólo no han podido superar teóricamente el test (teórico) de Turing sino que en comparación con las capacidades de los primeros, son en realidad un poco más tontos. Ahora nos vienen con el chatGPT que nos hace de ordenador con inteligencia artificial fuerte, para entendernos, y responde todas nuestras preguntas. Intente no hacer el test de Turing sino solo preguntarle algunas cosas fuera de lo normal y verá que no sólo se nota de lejos que es un ordenador sino que, además, las respuestas son además totalmente estrafalarias. Dígale por ejemplo al chatGPT que le cuente un chiste y se lo contará, y efectivamente, tendrá menos gracia aún de los que cuentan los que no entienden los chistes y nunca les hacen gracia ninguno. Y es porque ellos no cuentan chistes ni les hacen maldita la gracia y al chatGPT tampoco. Saben aquel que diu que iba condemor con un español, un francés y un alemán. No. Pues el chatGPT, tampoco.