No estuvo muy acertado Núñez Feijó en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz proponiendo que gobierne la lista más votada. En principio, el presidente del PP se lanzó sin freno dispuesto a ofrecer un pacto por escrito al PSOE para llevar a cabo su iniciativa sin distinción alguna, afectando a los ayuntamientos, comunidades autónomas y al propio Gobierno central. Pero en vista del rechazo que obtuvo la brillante idea, que ni los suyos la vieron con buenos ojos, lo pensó mejor y matizó diciendo que se refería sólo a los ayuntamientos, lo cual no modificó las posturas de quienes vieron su propuesta como un auténtico disparate. Ni la legislación vigente lo tiene establecido, ni en la práctica sería una medida que aportara beneficios a la gestión municipal. Un alcalde gobernando en minoría, las pasaría canutas para llevar a cabo cualquier iniciativa teniendo en frente una oposición mayoritaria. Hasta su compañera Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid y alumna ilustre de la Complutense, que llegó al poder con un pacto de perdedores, rechaza la propuesta y, junto a otras voces populares, le han dado carpetazo. Cuando prácticamente se había pasado página, un joven marroquí, al parecer yihadista, mató a un sacristán e hirió a un sacerdote en Algeciras. Sin mayores contemplaciones, Núñez Feijó extendió un hecho aislado a la comunidad islámica, declarando que "el terrorismo islámico es un problema de toda la sociedad europea", añadiendo que "sin embargo nosotros, dese hace muchos siglos no verá usted a un cristiano matar en nombre de su religión". Unas observaciones falsas, en cuanto a que no hubiese un cristiano fanático empuñando un arma desde hace siglos, e irresponsables tratando de demonizar a los musulmanes, como ha señalado la Conferencia Episcopal Española, pidiendo que no se identifique el terrorismo con ninguna religión y advirtiendo que "En España tenemos la experiencia del peligro de demonizar a colectivos". Para apaciguar las aguas el presidente de la Junta de Andalucía, contradice las declaraciones de Núñez Feijó, considerando el caso como un hecho aislado, en una ciudad donde siempre ha reinado la convivencia. Y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, fue más tajante declarando que su partido "no va a estigmatizar a un colectivo, a ninguno, por lo que haga uno de sus integrantes". Mal futuro para el presidente del PP si hasta los suyos le paran los pies cada vez que abre la boca.