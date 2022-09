Demagogia y populismo

Eliminar el impuesto sobre el patrimonio va a beneficiar a unos pocos nada más, a los que tienen patrimonio. A la inmensa mayoría no nos afecta, pues no lo tenemos. Generalizar con eso, diciendo que se van a bajar o eliminar impuestos, no es más que demagogia de la derecha, que le dice a la gente lo que quiere oír sabiendo que la inmensa mayoría no serán beneficiarios de tal bajada. Los ricos ni siquiera pagan impuestos como el resto de los ciudadanos. Con frecuencia tienen sus propiedades, mansiones, fincas, barcos, activos financieros, etc., a nombre de sociedades ad hoc que no tributan a Hacienda o radican en paraísos fiscales. Y es que esto de los impuestos ya se sabe que se inventó para recaudar de la mayoría, no de las minorías adineradas que, se supone, invierten sus capitales para crear riqueza y, por lo tanto, empleo, y por eso hay que favorecerlas. Ese es su chantaje al Estado y a la sociedad. Todavía falta mucho -y no sé si llegará a ser realidad algún día- para la verdadera democracia económica.

Este debate de la eliminación del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía, junto con la reforma de aquel otro, el de transmisiones -¿quiénes son los que reciben herencias de más de un millón de euros?-, ha evidenciado, una vez más, que la vieja lucha de clases descrita por los estudiosos marxistas desde mediados del XIX sigue su curso. Muchos de los postulados del marxismo están obsoletos o han evolucionado. Este en concreto sigue vigente. Los ricos defienden su riqueza frente al Estado; los pobres, pagan. Así de sencillo es. Claro que hoy en día los perdedores -hasta ahora- de esa lucha de clases no tienen conciencia de ello -tampoco la tenían antes, porque eso depende de la Educación- y creen consignas que como mantras repiten los políticos: vamos a bajar impuestos. No tienen tiempo, en su continua lucha por la vida, de preguntarse a quiénes se le van a bajar o eliminar, que es el meollo de la cuestión. De eso se aprovecha la derecha y, con demagogia, es decir, sabiendo que no es así ,y sabiendo que está privilegiando a los que tienen más, no al común de la ciudadanía, repite sin cesar que van a bajar los impuestos como si los bajaran para todos.

Otra cosa es la labor pedagógica de la izquierda en este asunto tan peliagudo, y otra, no menos importante, que la gente no está para pensar en eso. Pero la izquierda debe explicar la verdad de los impuestos.