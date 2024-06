Los Vigilantes de Seguridad de la Estación de Córdoba han protagonizado una situación heroica al identificar al agresor del apuñalamiento de la mujer de Fuensanta que estos días ha aparecido en los medios de comunicación. Gracias al aviso de una usuaria de la estación, los vigilantes AMHF y JFV, entre otros, procedieron a examinar a un extraño individuo que portaba gafas de sol y que coincidía con las características de este agresor, que estaba en paradero desconocido. Las habilidades psicológicas de los vigilantes de seguridad sirvieron para que no cundiera el pánico y para separar al individuo del resto de los pasajeros del autobús que se dirigía a Barcelona. Tras esto procedieron a avisar al Cuerpo Nacional de Policía y a retener al individuo mientras llegaban para que luego se procediera a su detención. Este hombre, de unos 20 años de edad, cumplía una condena de dos años de alejamiento de la víctima, de prohibición de comunicarse por cualquier medio o acercarse a la víctima en un radio inferior a 300 metros. Dicha condena también incluía dos años de privación de tenencia y porte de armas de por un delito de violencia doméstica, maltrato y lesiones juzgado en 2023. Debemos decir que los medios no han narrado con exactitud lo sucedido. En ninguno se expone la presencia de los vigilantes de seguridad, sin los que la detección no hubiera sido posible. Es más, sin ellos el individuo hubiera seguido fugado. Por otro lado, sin las habilidades psicológicas de los vigilantes la detención podría haberse desarrollado a través de la violencia y eso podría haber puesto en peligro la vida de otro ciudadano. Desde la FTSP USO-A debemos enhorabuena a nuestros compañeros, ya que son afiliados por su labor encomiable, pero también debemos hacer una súplica a los medios de comunicación para resaltar la verdad de los hechos y valorar esta profesión tan denigrada hoy. Por lo general los medios dan toda la información cuando se trata de un error del personal de seguridad privada pero pocas veces resaltan acciones tan importantes como la de estos tres compañeros. La sociedad tiene una deuda pendiente con la Seguridad Privada porque nos debe dar en valor. La FTSP USO-A desde luego aplaude este tipo de actos profesionales calificados como heroicos. Enhorabuena por vuestra dedicación compañeros.