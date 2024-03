La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. Recordaba esta frase de Nelson Mandela al ver el libro que un grupo de 31 coautores han escrito “Educa en positivo y lidera el cambio» de la editorial Tecnos. Destinado a padres, educadores, alumnos, empresarios, y a toda persona que demande talento y excelencia, y sienta curiosidad por el mundo educativo, los valores y el liderazgo de servicio. La misión de este libro es impulsar y promover el cambio que necesita nuestra sociedad. Dar a conocer la importancia de situar a la persona en el centro y acercar la educación a las necesidades de un mundo laboral en el que se hace imprescindible una mentalidad abierta al cambio y al aprendizaje continuo.

El elenco de autores participantes, todos ellos comprometidos con la educación y con el liderazgo de servicio, enriquece y da prestigio a la obra, ayudando a su divulgación, por pertenecer al mundo de la Empresa, la Universidad y la Administración.

En una sociedad en el que los valores han sido apartados, centrándonos en el “tener”, ahora necesitamos verdaderos líderes que se centren en el “ser”, porque hemos dejado de prestar atención a los valores que sustentan el verdadero liderazgo.

Muchos padres se han centrado en que sus hijos fueran a los mejores colegios, aprendieran muchos idiomas, atendieran clases extraescolares pensando que así conseguirían un buen puesto de trabajo en el futuro. Ahora muchos de esos niños que están en edad de acceder al mercado laboral, están rotos

Las empresas se están encontrando que saber mucho de una materia no es suficiente para poder desenvolverse eficazmente en el ámbito laboral. Necesitan talento que sea capaz de colaborar, liderar equipos, comunicar, gestionar el cambio, tomar decisiones, pero sobre todo que sus valores estén alineados con los de la compañía y tengan formación en inteligencia emocional, relacional y social. Hay jóvenes profesionales que no soportan las correcciones, que no tienen la fuerza suficiente para superar la adversidad. Chicos que están acostumbrados a vivir en el “yo” y no en el “nosotros” y además en muchos casos han perdido la capacidad de relacionarse

Para cambiar y mejorar esta situación, hace falta educar en el servicio a los demás y a la sociedad, así se forman verdaderos líderes de servicio. Liderazgos construidos desde el “SER”, no desde el “TENER” y que harán posible el cambio que la sociedad necesita.