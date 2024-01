De pensiones baratas a la OJE, de la OJE a rey mago y de ahí a Movistar. Elegido para la gloria en la operación plus ultra donde todos están, pero él está más y es el ganador. Cómo le preguntaron a alguien una vez, ganador o perdedor, yo, ganador. Todos son míticos pero él es ya el mito. Su documental de largo título, yo lo hubiera titulado simplemente La importancia de llamarse Eric. Y punto. El rollo no es si el documental es bueno o malo, que luego diré algo, sino si la creación del mito, decadente, malditista y underground es buena o es mala, y es de cojones. Y encima no sigue la senda del perdedor, caer hasta el fondo hasta la destrucción más sórdida, sino que se alza como el héroe del tiempo, el mercurio con alas en los pies, que lo levantan sobre cualquier catástrofe y con pleno al quince sobrevolando todo lo terrenal, estando por encima de todo y todos los terrenales, siendo al mismo tiempo terrenal y vulgar, vulgar de corriente, sin estilismos. Los estilismos los dejamos para los que no pasa el tiempo. Pero para él sí pasa el tiempo y nunca llega el estilo innecesario, la afectación de los sublimes, el preciso marcado de las distancias. Y ahora está en el punto clave de pasar a hacer sólo documentales y entrevistas y dejar de hacer música y ya ser el tío guay de los programas de televisión, vease Jorge Martínez de Ilegales (patético lo del camerino con los demás, que tal andan) o escribir, o dictar más libros o seguir la senda del mito y su circunstancia. Por lo menos el no defrauda y aparece tal cual, sin manual de rockero y pocas veces con gafas de sol. Por cierto el resto casi siempre sale con gafas de sol, con gafas negras, no vengas por favor, con gafas negras y ellos siempre vienen con ellas. De todos los congéneres me quedo con Antonio Arias, que es el que más ha aportado con diferencia al submundo sonoro granadino y no granadino, y siempre queda como al margen de todos. Sobre el documental, pues, sí y no al mismo tiempo, vivo y muerto a la vez, de un tiempo a esta parte todos los documentales siguen el mismo patrón y ya hay cientos iguales. Y yo espero miles más, con más morbo o menos. Tampoco quiero que hagan otra vez el desencanto, con maldito y perdedor perfecto, pero echo de menos en todos el toque cinematográfico. Y que no me hablen otra vez de las cuevas y el gitano. El gitano y la cabra, omega y la desbandá. Más mito y menos movistar.