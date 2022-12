Lo que sucede en España no suele ser noticia en los diarios extranjeros; no tenemos la relevancia internacional suficiente como para que, como ocurre con otros países de la UE, los medios de comunicación de otros países informen de manera prácticamente diaria sobre lo que aquí pasa, por lo que no hablemos ya de dedicarnos secciones al estilo de las que le son dedicadas a Alemania, Francia o Reino Unido en prestigiosos diarios de todo el mundo.

Pero esta semana lo hemos conseguido; Spain es noticia, ¿y se imaginan por qué?... correcto, por la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar los trámites necesarios para que un texto legal sea votado en nuestras Cortes Generales, esto es, de suspender el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas constitucionalmente el Poder Legislativo. ¿Y cómo se está abordando fuera de nuestras fronteras este asunto de meollo prácticamente restringido a operadores jurídicos? Pues con la intensidad que se merece, dado que hablamos de un hecho inédito en este país y de la apertura de una vía de difícil retorno, y poniendo el acento en lo que subyace, una crisis institucional de la que, ahora, el Tribunal Constitucional es el abanderado. Menuda trampa esta solicitud del PP. Aquí algunos titulares de distintos puntos del planeta:

La revista americana "Político" abrió así la noticia: "España sumida en crisis después de que el máximo Tribunal bloquee la reforma judicial".

El diario Le Monde lo hizo con este otro titular: "La crisis institucional en España "va a durar" después de que un tribunal bloqueara la reforma judicial".

Y el diario en línea más visitado en el mundo hispanohablante, el argentino INFOBAE, nos ha dedicado dos artículos que comienzan así: "Crisis institucional en España: en medio de críticas del Gobierno, el Partido Popular realizó un bloqueo inédito de una reforma judicial" y "Una fuerte puja entre el Poder Ejecutivo y el Judicial sumerge a España en una grave crisis institucional". Y porqué hablo de trampa, pues porque eso ha acabado siendo este episodio para los miembros del Tribunal Constitucional que han votado a favor de la paralización o, por lo menos, lo parece, pues con la zanahoria de los (sus) sillones les han llevado a que el mundo entero los vea no solo ampliar el ámbito de actuación de este Tribunal por la vía de hecho, de manera que ahora su función también alcance a cuanto pueda llegar a ser Ley, sino también situar a un órgano más de nuestro sistema político, pues no olvidemos que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, no ya al nivel de un Poder del Estado sino por encima de él. Y así, zanahoria a zanahoria, Zavalita, parado en una gran avenida que un día fue escenario de la prosperidad de un país, tuvo que acabar preguntándose en qué momento se había jodido el Perú, y ahí sigue el Perú, jodido.