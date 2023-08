Una razón es que dicen que para no sufrir, ni contar ni medir; otra razón es que mi ausencia física de la misma, me desligitima para hacer ningún balance de la feria; y la más poderosa, para mí, estriba en la razón de que considero las ferias como un conjunto de sensaciones, de las que lógicamente el balance tiene que ser cualitativo, dado que las sensaciones no se pueden cuantificar. Precisamente por esas razones, y por mi estancia en Almería durante la misma, me atrevo a hablar de sensaciones, ¡pero prefiriría no hacerlo! Esta última afirmación ya resume y anticipa que mi opinión sobre el desarrollo de la Feria no va a ser precisamente laudatoria, apologética, elogiosa, encomiástica, lisonjera, ni siquiera favorable. ¡“Sorry”!. ¡Lo siento!. Me gustaría que fuera agradable, pero es imposible en una feria casi sin toros, con desbarajustes en las invitaciones a las comidas ofrecidas por el Ayuntamiento, con quejas por doquier.

Para “no hacer sangre”, quiero terminar con algún mensaje positivo. Como “la municipalidad” tiene 3 más en su mandato previsto, ¡atrévanse y refúndenla!. Vuélvanla a sus orígenes, en los que era simpática y alegre. En los que estaba incardinada en la ciudad. En los que estaba inmersa en la ciudad. ¿No son Vds. quienes quieren unir la ciudad y el puerto?, ¡pues instálenla en el puerto y la ciudad!. Los ciudadanos no queremos oir lamentaciones de los concejales, ¡queremos oir propuestas de soluciones a los problemas!. ¡Salud y suerte!