Felicidades artistas

Mmis felicitaciones, como andaluz, van mucho más allá de las archiconocidas batallas campales. Verbigracia:

1. Esta tierra ha sido históricamente de izquierdas - "es nuestra" - (pasado). 2. VOX ya ni en la sopa; hasta en las migas. Podemos igual... 3. Lo que hace el contrario está fatal (siempre). 4. La libertad por bandera, pero de modo totalmente partidista (ahora "bibloquista"). 5. Y así hasta editar un nuevo libro que, más que novela, conformaría una auténtica obra de teatro. No, mis felicitaciones van encaminadas hacia un brillante y enorme sector del que formo parte: el artístico. Y no, no quiero centrar ni un solo vocablo en lo que haya podido experimentar con una parte de "aquella" izquierda andaluza hace tan solo unos años en tal caso: conformismo, continuismo y cero innovación.

Mis felicitaciones van dirigidas a todos esos andaluces y no andaluces que, por medio de la cultura, hacen de esta mágica tierra un paraíso "aun" mayor y mejor.

Desde Almería, es mi humilde opinión, actualmente se está prestando muy buena atención y aceptación a todo tipo de proyectos, bajo la dirección, el compromiso y la apertura de miras de auténticos "artistas".

Lo que uno lleva esperando desde hace años, puede expresarlo convencido de que se trata de inclusión e innovación como tales.

Andalucía merece evolucionar sin dejar de prestar la mismísima atención a sus tradiciones, enlazando con ganas e ilusión pasado y futuro, pero eso sí, esquivando por fin tópicos y clichés sin sentido.

Las personalidades de fuera también tienen mucho que decir al respecto; muchísimo; seguramente más que nosotros, andaluces de nacimiento.

Ahí es donde debe de radicar nuestra humildad, cercanía y generosidad, estas sí, históricas.

Hoy me gustaría dedicar esta columna, con el fin de que pueda permanecer inalterada en el tiempo, a todos esos artistas que creen en todo el talento que nace de esta cálida tierra, que se comprometen de cualquier forma con ella, que la cuidan y la respetan...

Gracias de parte de un humilde artista... por sentiros igualmente en casa... es vuestra...