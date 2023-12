El momento político se pone interesante. Parecía imposible que se liara más la cosa, pero así es. Una nueva posibilidad de gobierno se abre para nuestra sufrida patria. El senyor Puigdemont i Casamajó –Puchi para los amigos- le acaba de lanzar al señor Núñez Feijóo –Freijoy para los politólogos- un reto: montarle una moción de censura al señor Sánchez Castejón –Perrosanxe para la caverna-. Puchi ya le ha dicho a Perrosanxe que ojito con lo que hace en Ginebra su mandado Sánchez Cerdán (del que desconocemos su hipocorístico). Que si no cumple estrictamente lo pactado, y lo que se le vaya ocurriendo durante la legislatura, que le presenta una moción de censura; y ya le ha propuesto a Freijoy que se vaya apuntando. Con lo que estamos viendo, leyendo y sufriendo en estos días, está claro que no nos van dejar que disfrutemos de esta postrera etapa de nuestra vida, que debería ser plácida, sin sobresaltos, y solo pendientes de la marcha de las obras. De las obras cercanas, no vamos a llegarnos a Los Arejos a ver como va el Puente de los Feos.

Si la propuesta “puchista” prospera, se plantean algunas dudas muy interesantes. La primera condición sine qua non es que el PP acepte el envite. Si eso ocurre, ¿qué haría Vox? Porque si Vox no vota también la moción de censura esta no saldría. Y si sale, ¿Qué pasaría con la amnistía? ¿Renunciaría Puchi o PP-Vox se la tragarían como se la ha tragado Perrosanxe? ¿En caso de que el PP siguiera adelante con esta ley de amnistía, ¿Se seguiría oponiendo el poder judicial, o apoyaría al PP-Vox?

Pero lo fundamental es ¿Quiénes formarían el Gobierno? ¿Cuántos ministros pedirían Vox y Puchi? Vox querrá varias vicepresidencias y Puchi pediría Justicia, como mínimo, aunque tendría un competidor para el cargo en García Castellón. En ese caso, a lo mejor Puchi se apañaba con que Laura Borrás “La Giganta” fuera presidenta del Congreso. Eso sí, antes de que los tribunales decidan si va al maco o no, y si la inhabilitan para cargos públicos.

Y a todo esto, lo que nos parece más peliagudo ¿Qué haría la libertaria Ayuso? ¿Le disputaría la presidencia a Freijoy o se contentaría con ser vicepresidenta de Hacienda, Turismo y Hostelería, y Sanidad? Lo peor de esta situación es que cada día aumenta la probabilidad de nuevas elecciones. Con la sospecha de que no se arreglaría nada, y la pajarraca seguiría impertérrita.