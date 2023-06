La realidad se impone cuando de analizar los resultados de las pasadas elecciones municipales se trata. Los datos no dan lugar a equívocos: los almerienses han dado su confianza mayoritaria a la formación que desde hace 20 años lleva gobernando nuestra ciudad. Más allá de traducirse en términos de vencedores y vencidos, debemos interpretarlo como la confrontación de dos modelos de ciudad: la que propone el PP, de coches, plazas duras y más ladrillo, frente a la que defendemos los socialistas más amable, limpia y sostenible. Esta semana, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente hemos conocido que en nuestra ciudad, lo mismo que otros municipios de la provincia, curiosamente también gobernados por el PP, no se ha activado la ‘Zona de Bajas Emisiones’, aprobada en pleno en diciembre pasado y que debería haberse iniciado hace ya seis meses, tal y como establece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Los almerienses hemos perdido la oportunidad de dar un salto hacia ese modelo de ciudad donde primen los transportes colectivos no contaminantes, donde se apueste por la bicicleta o por desplazarse a pie bajo zonas de sombra, donde las carreteras se transformen en calles, como pretendíamos hacer nosotros para convertir la carretera de Ronda en una ‘Ronda Amable’, y una ciudad que avance hacia esa ‘Almería de los 15 minutos’ que los socialistas proponíamos en nuestro programa electoral, donde todos los servicios públicos y privados estuvieran cerca de casa.

He de reconocer que el esfuerzo realizado desde el PSOE para trasladar a la sociedad almeriense la importancia de avanzar hacia ese modelo de ciudad no ha reportado sus frutos y asumo la responsabilidad que me corresponde. A pesar de los aciertos y de los errores, quiero trasladar a esos más de 18.000 almerienses que depositaron su confianza en nosotros para hacer Almería mejor que sus votos no han caído en saco roto. Desde la oposición, a través de iniciativas en el Pleno del Ayuntamiento, vamos a seguir luchando por el modelo de ciudad que defendemos los socialistas, el que nos marca la Agenda 2030 para proteger el planeta y mejorar la vida de las personas.