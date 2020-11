Se ancla a la piel como si en ello le fuera la vida. La realidad es que sí, que le va la vida en ello, se alimenta de nuestra sangre y otros animales. Según la ciencia este bicho inocula con su saliva una sustancia anestésica que hace que la picadura sea prácticamente indolora, por lo tanto apenas nos enteramos de que hospedamos un artrópodo hasta que el asunto degenera en una enfermedad como pudieran ser la anaplasmosis humana y la babesiosis, entre otras osis, que he copiado y plasmado aquí antes de que Rufián y compañía impongan otra lengua vehicular que no sea la española o castellana, como manden.

Aparte del virus que nos tiene rodeados y acogotados, este otro bicho, la garrapata, (recuerden que antes de picar anestesia), debe inocular algún otro potingue, qué sé yo cuál, en la médula de especímenes concretos de nuestra especie. Escribo estas líneas en español justo en la fecha y hora que aún andan los norteamericanos, o sea, el mundo entero, pendientes del recuento de votos. Uno de los candidatos, el que agita los brazos como los pingüinos las patas, ha pasado ya el Covid-19, de modo que cabe pensar en alguna otra afección bacteriana provocada por la garrapata, tal vez la adicción al poder. Que va el buen hombre y pide que paren de contar votos, que él ya se ha autoproclamado ganador de las elecciones y, consecuentemente, seguirá en la Casa Blanca. Con un par, tal cual un caudillo déspota. Mire usted y mire yo si acaso no llevamos inoculado el anestésico previo a la picadura garrapatera. Que un individuo se crea dios, bueno, es enajenación mental. Que millones y millones de nuestros semejantes crean que, efectivamente es dios, es de tal esquizofrenia tribal que resultaría inaudito si no estuviéramos viviéndolo en persona. En este rincón del mundo, España de momento, estamos lejos geográficamente, aunque me temo que no tanto mentalmente, de disparates mayúsculos como el que nos están ofreciendo desde el país más democrático siempre y cuando no seas negro y lleves en la guantera del coche un Colt 45. Aquí, aparte del virus, andamos sobrados de despropósitos. Es difícil colocarlos en la escala del 1 al 10 por no seguir hasta la centena. Así, a bote pronto, un presidente empotrado en La Moncloa, un Congreso grillero, una Sanidad maltratada, los dedazos, las colas del hambre, los ERTES, los ERES…, a qué seguir. Residimos anestesiados por los garrapateros y, además, confinadamente emperimetrados. ¿Cómo va la cosa por los EEUU?