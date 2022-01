Garzón y el fascismo

Iba yo a hablar hoy de Garzón, el ministro de consumo, pero he consultado mi archivo y he visto que ya he hablado sobre él en dos ocasiones, así que, para la entidad del personaje, ya es bastante. No digo que tenga su parte de razón con lo de las macrogranjas, como también la tenía con lo de las carnes rojas. Precisamente con lo de las carnes rojas ahora se publica un estudio americano -claro- sobre lo pernicioso que es su consumo excesivo en relación con enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Así que tenía razón el ministro, sí. En cuanto a las macrogranjas, no sé si recordarán aquel reportaje sobre un criadero de cerdos perteneciente o relacionado con una conocida marca de carnes y embutidos. Y, además, no hay más que ver las deplorables condiciones en que suele estar cualquier explotación animal que visitemos o las que aparecen en televisión, que uno se pregunta cómo no sale esa carne o esa leche totalmente contaminada por la suciedad en que viven los pobres animales estabulados masificadamente. Sí, Garzón le ha cogido el gusto a eso de ir pontificando sin decir qué iniciativas legislativas va a proponer al respecto. ¡Con el trabajo que tiene, o debería tener! Por ejemplo, con los bancos. En Almería ya no hay ninguno desde Pescadería al Paseo. O con los géneros expuestos sin precio, al albur del mercado. ¿Por qué no elabora el ministro una ley que obligue a poner los precios de las mercancías expuestas? ¿O por qué no limita de una vez la publicidad en televisión?

Pero no me extiendo más, que ya he rebasado la mitad del artículo. Hoy me proponía yo hablar un poco sobre la extensión del fascismo en el mundo. Hagan un repaso a los gobiernos fascistas que ya existen y verán que la lista ha aumentado notablemente desde antes de la pandemia. En España, las próximas elecciones andaluzas van a ser el aldabonazo del fascismo en su despegue hacia el "sorpaso" -¿se escribe así?- al PP después de que éste se trague a Ciudadanos. El nuevo fascismo -nuevo solo ahora, el mismo de siempre en cuanto toque poder de verdad- se extiende como mancha de aceite por el mundo civilizado, en uno de esos vaivenes pendulares de la Historia. ¿Nadie se da cuenta de que cualquier alianza con él, cualquier pacto, conduce inexorablemente a su apoderamiento de la mentalidad general de la gente? El Mundo está en situación parecida a la de los años 20 y 30 del pasado siglo en este tema.