¿Un Gobierno con Alzhéimer?

Tal día como hoy hace 25 años el pueblo vasco dijo basta: "¡ETA, aquí tienes mi nuca!" Fue uno de los días en los que la sociedad española se puso de acuerdo para terminar con el terror injusto de aquellos años plasmados en tiros y bombas. Horas de angustia a cambio de acercamiento de presos que acabaron con la vida de Miguel Ángel Blanco. Una historia, que a quien la vivió, le dejó un mes de julio amargo, aunque hoy mucha gente no sabe nada de ese relato. Así lo demuestra un dato desolador: el 60% de los jóvenes no sabe quién es y qué pasó con el concejal popular. Por eso mismo, nadie se preocupa por la nueva Ley de Memoria Democrática que saldrá a la luz gracias a los apoyos de EH Bildu. Lo gracioso es que Pedro Sánchez se presentó en Ermua el pasado domingo como si nada. Posó con todos escuchando de fondo gritos y abucheos. Todo, después de una semana en la que las propias víctimas como expresidentes, exministros, alcaldes o barones socialistas expulsaban sus palabras despreciando el nuevo acuerdo, que como dijo Felipe González, "no suena bien". Es lo que le queda al presidente, conseguir acuerdos incluso con los que todavía no han pedido perdón por aquellos años negros. Algunos hablan de concesión al partido de Otegi y no se equivocan. Acuérdense de las palabras del líder de Eh Bildu en mitad de un mitin a sus colegas: "Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos". A Sánchez no le queda otra, tal y como tiene la coalición. Una semana que comenzó con una relación rota y que finalizó con una reconciliación televisada que ni Amador Mohedano y Rosa Benito. Primero con Ione Belarra paseando casi de la mano con el presidente y luego, con el ministro Escrivá conversando con Yolanda Díaz en pleno acto con un carisma sinigual. Hay que salvar la legislatura cueste lo que cueste, aunque muchos de los que van y vienen a Moncloa afirman que Sánchez no se presentará para las próximas elecciones porque le está viendo las orejas al lobo. Una pena ver que al final lo que sufrió un país por un terrorismo injusto con muertes de personas inocentes no se recuerde a la hora de hacer estas reformas legislativas. Bueno, miento si se recuerda, hacerse la foto en Ermua con el Rey es lo que "mola" y es lo importante.