El deber de los alcaldes es escuchar a la gente. Escuchar no es coincidir; es dar espacio y valor a las personas e incluir sus opiniones en el siempre complejo proceso de toma de decisiones. Eso es algo que he aprendido de todos los alcaldes de Almería con los que he trabajado y es ahora uno de los ejes de nuestra actuación en el actual equipo de Gobierno Municipal. Por ello no puedo ocultar mi decepción y tristeza ante el anuncio del ex alcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes, Oscar Puente, de que la antigua estación de ferrocarril de Almería vaya a tener un uso ferroviario y que, por tanto, el actual gobierno socialista no contemple su cesión a la ciudad de Almería para un uso cultural, tal como se había venido hablando en los últimos años. Creo que es pertinente recordar que desde el pasado mes de marzo vengo solicitando al señor Puente un encuentro para sentarnos a hablar sobre la marcha y el futuro de actuaciones que afectan a los vecinos por igual, con independencia de sus preferencias políticas. Parece que no ha sido posible para el ministro atender las peticiones del Ayuntamiento como administración más cercana a los almerienses, aunque sí ha tenido tiempo de detallar estas cuestiones a un periódico o incluso responder a un cantante almeriense que le habló por redes de estos mismos asuntos. Lamento la decisión unilateral de ignorar la solicitud que reiteradamente viene haciendo el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo entre administraciones para poder transformar esta magnífica parte de nuestro patrimonio histórico en un atractivo cultural. Por eso me duele y sorprende ver que un ex alcalde tome decisiones sobre una ciudad sin contar con sus ciudadanos. Los almerienses hemos podido comprobar el éxito de actuaciones recientes como la puesta en valor del Cable Inglés o el rehabilitado Hospital Provincial, que son magníficos ejemplos de que cuando las administraciones colaboran y se entienden con independencia de los colores políticos, los ciudadanos siempre salimos ganando. Por eso, desde la serenidad y con total humildad quiero instar al ministro a reflexionar sobre su decisión unilateral y le tiendo la mano para buscar juntos, Ayuntamiento y Ministerio, una salida consensuada con el único objetivo de favorecer los intereses de la ciudad y los almerienses. Aún estamos a tiempo. Hagámoslo posible.