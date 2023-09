Una de las frases de la vida es la de que de la ilusión también se vive. Algo que podemos aplicar a los jueces y empresarios con Sánchez. Se empeñan en darle consejos y no saben que al final por mucho que digan el presidente en funciones hará lo que quiera para seguir cuatro años más en la Moncloa. Bueno, él ya lo ha afirmado y se ve celebrando la Navidad en su casa presidencial. Además, hará lo que sea y cueste lo que cueste. Parece mentira que a día de hoy creamos que lo de la amnistía no se hará. El momento que vive el secretario general es pletórico. Nadie le puede rechistar, ni desde Ferraz ni socialistas que renieguen en público. Miren cómo ha terminado Nicolás Redondo, expulsado del partido por ser crítico. Fíjense, no me sorprendería que le dieran algún toque a Felipe González. Estaría bonito que un expresidente del Gobierno, referencia histórica socialista fuese a la calle. Seguramente esto no hubiera pasado si el resultado electoral hubiera sido como decían las encuestas. Ha conseguido resistir y, siempre lo digo, es como el Ave Fénix. Veremos a Puigdemont por aquí, no se asusten. También, y seguramente, algún día visitará el Congreso como invitado. Auguro que la legislatura no será un camino de rosas para Sánchez. Tendremos a Junts que dirá que ’sí’ para traer a su jefe, pero estarán renegando y exigiendo un referéndum en Cataluña. Lo gracioso es que vemos a Yolanda Díaz diciendo que todo quede bien claro, y Puigdemont le responde en plan:” déjame en paz”. La vida es así. Las urnas hablaron y hay que disfrutar lo votado. Lo triste es que Feijóo se ha remangado y en vez de actuar como candidato está actuando ya como líder la oposición. Por mucho que convoquen manifestaciones o Ayuso pida elecciones, los números le darán a Sánchez y nos quedan muchas cosas por ver. Hace unos años tampoco imaginábamos un indulto a los condenados por el ‘Procès’. Nos llevábamos las manos a la cabeza. Por eso aconsejo al personal que por mucho que se haga ahora salir a manifestarse o mandar informes, cartas al director o entrevistas de históricos socialistas criticando las decisiones de Sánchez, nadie lo va cambiar. Miren el lado bueno de las cosas, veremos hechos que ni en películas. Cojan las palomitas porque estaremos distraídos.