Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano (Medellín, Badajoz, 1485-Castilleja de la Cuesta, Sevilla, 2 de diciembre de 1547) Conquistador de México, I Marqués del Valle de Oaxaca. Lector de Homero, hombre del Renacimiento. Militar brillante. Hábil e incansable negociador; un diplomático avezado. En este quebrantado año 2021 conmemoramos el V Centenario de la Conquista de México. Hernán Cortés al frente de un ejército compuesto por 928 europeos, mayoritariamente españoles, y aproximadamente 40 mil naturales, principalmente tlaxcaltecas y totonacas, aliados procedentes de los pueblos sometidos por el Imperio Azteca., conquistaron Tenochitlan el 13 de agosto de 1521 capital mexica situada en el centro del lago Texcoco, después de un asedio terrestre y acuático que se prolongó por más de dos meses. Queridos lectores, el 2 de septiembre terminaba el segundo artículo que dedique a Afganistán, refiriéndome a la conquista del conflictivo país de Oriente Próximo por Alejandro Magno, aludiendo a un español que había comprendido como nadie al conquistador de conquistadores. Hernán Cortés es ese hombre; porque tomó buena nota de las campañas de Alejandro en Sogdiana y Bactria. Cortés, los españoles, no querían borrar del mapa a los habitantes nativos. El 28 de diciembre de 1985 Octavio Paz publicó en ABC su histórica Tercera en defensa de H. C.: "La figura de Hernán Cortés ha provocado siempre los sentimientos y juicios más contradictorios, nadie ha escapado a una fascinación que va de la idolatría al aborrecimiento. La historia de Cortes es un fragmento, pero un fragmento central de la Edad Moderna…fue también un descubridor de tierras y fundador de ciudades…No es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo". Paz señala la necesidad de asumir a Cortés como el personaje histórico que es: "Entonces los mexicanos podrán verse así mismos con una mirada más clara, generosa y serena". Pienso que también los españoles, toda la comunidad que conformamos la Hispanidad. Paz me lleva a Gustavo Bueno en la histórica conferencia España, que pronunció

el 14 de abril de 1998 en Oviedo (Congreso: Hispanismo en 1998. Asociación de Hispanismo Filosófico) precedente del libro España frente a Europa (1999) Hizo referencia a H.C. y nos planteó la distinción entre imperio generador e imperio depredador. España construyó el Imperio Generador con Virreinatos nunca colonias.