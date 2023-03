En otoño y en primavera. Todos los años, en dos ocasiones, los ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea nos vemos obligados a cambiar la hora de nuestros relojes. Los móviles y ordenadores se cambian solos. El horario de invierno finalizó la madrugada del 26 de marzo. El horario de verano comenzó cuando a las 2 de la madrugada, eran ya las 3, los relojes los adelantamos una hora, en cumplimiento de la Directiva Comunitaria que rige el denominado cambio de hora. Estos cambios, según los expertos, aunque no todos están de acuerdo con este "sin vivir" por cambiar la hora, se realiza con el objetivo de ahorrar energía. Pero de poco sirve el cambio de hora si no se realiza un consumo eficiente de la energía eléctrica. Por este motivo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) recomienda hacer un uso responsable de los electrodomésticos, la calefacción y la iluminación, cuya buena utilización es fundamental para el ahorro energético. Estos es, precisamente, lo mismo que piensan muy diversas organizaciones, que consideran que el verdadero impacto en el ahorro depende de las actuaciones de las personas y del buen uso de la energía.

Con el cambio de hora ocurre como con tantas cosas en la vida: que junto a las ventajas, tiene sus inconvenientes. Cuál de ellas prevalece, dependerá del ánimo y carácter de las personas, ya que según los expertos, afecta también a la salud. Entre los consejos para lograr una mejor adaptación se encuentra no alterar el ritmo biológico y mantener fijas las horas del descanso y de actividad, tal y como las venía realizando. Además, de una buena hidratación y evitar los estimulantes, como el té o el café.

Uno que lleva toda la vida viviendo esta circunstancia, resulta que ahora tiene que empezar a preocuparse, de lo que le afecta a la salud, ya que tiene uno una edad. Pues oiga, si me ha perjudicado durante tanto tiempo, les juro que no me he enterado.

Fue un 16 de marzo de 1940 cuando el dictador Franco, para mostrar sus simpatías con el dictador germano, adelantó una hora el horario español, hasta entonces el del Meridiano de Greenwich. Es el que nos corresponde, el horario de las Islas Británicas, de Portugal y nuestras Islas Canarias. Así pues, que dormimos menos que el resto de los europeos y que deberíamos concienciarnos de qué horario nos conviene más por eso de la conciliación laboral y familiar.