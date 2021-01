Por lo general no reflexionamos mucho sobre nuestra condición humana. Eso nos lleva a pecar, como en el humanismo renacentista, de soberbia: nos consideramos aún el centro del universo y no aceptamos que nadie nos lleve la contraria porque estamos convencidos de que somos poseedores de la verdad. Por otro lado tampoco pensamos mucho si somos buenos o malos por naturaleza (el debate de Hobbes y Rousseau). Damos por hecho que somos buenos y que los malos son los demás. Obviamente nos falta mucha reflexión sobre lo que somos. Yo les propondría, queridos lectores, a Terencio. Este dijo: "Humano soy y nada de lo humano me es ajeno". La frase es un axioma muy importante que Unamuno defendió para "El sentimiento trágico de la vida". Permítanme analizarla: saberse humano debe llevar implícito una cura de humildad, creo, porque implica descubrir nuestra imperfección. La condición humana no es ajena a la herrumbre, a la falacia, a la hipocresía,etc. Saber lo que somos debe ser un doble ejercicio: 1) de quitarse los aires de grandeza y 2) de aceptar nuestra peor versión porque es la más real. Somos mediocres muy a nuestro pesar. Nos equivocamos mucho aunque le echemos la culpa a los demás. Pretender ser lo que no somos conduce al enfrentamiento, al odio, al prejuicio. Somos unos grandes ignorantes, además, porque lo que sabemos, respecto al saber, es muy ínfimo. A bote pronto, las palabras de Terencio nos invitan a la humildad como herramienta del saber. Admitir la mediocridad no es una pérdida, sino un acomodamiento. Se trata de ser lo que somos sin consecuencias pero sobre todo se trata de no ser lo que no somos, de no engañar y de no engañarnos. Aceptar la finitud y las limitaciones describe nuestra humanidad. "Humano soy y nada de lo humano me es ajeno" - sentenció Terencio-. Absolutamente nada de lo imperfecto nos es ajeno. Pero no significa que lo imperfecto sea malo. La imperfección no tiene polaridad. La que tiene es una construcción cultural.Creo que "ser humano" debe ser algo más sencillo de lo que nos han hecho creer. Quizás no tenga nada que ver con eso de las expectativas. Tal vez todo se reduzca a dejarse llevar por la naturaleza sin oponerse a ella, a pesar de que eso nos lleve a la mediocridad (entendida como sencillez) Probablemente la paz interior tenga que ver con eso, con la humildad de aceptar lo inaceptable. Les dejo con esta reflexión.