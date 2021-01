Improvisar, verbo 'amado'

Hace una semana, el secretario general del PSOE en Almería, José Luis Sánchez Teruel, pedía a la Junta que parase de improvisar en sus acciones frente a la pandemia. Lo mismo pedía el PP, en este caso en la oposición, al Gobierno central durante los primeros meses de crisis sanitaria. Siempre es lo mismo, y el hartazgo ciudadano ya es mayúsculo. Señores políticos, además de estar ahí para hacer política, están en las instituciones para gestionar. Esta situación es extraordinaria, primen ahora la gestión y dejen a un lado su orgullo político. Sean sinceros, actúen y asuman responsabilidades. Dejen los reproches para la campaña electoral. Los ciudadanos no somos ignorantes, por lo tanto no nos traten como tales. No faltan ni dos meses para cumplir un año desde el primer estado de alarma y parece que no hemos aprendido. Miren hacia los hospitales, detengan su vista también en los negocios y en los que se suman a la cola del desempleo... tanto al mando del gobierno como en la bancada opuesta hay herramientas para trabajar, así que dejen las palabras vacías para otro momento.