Indulto y tiro porque me toca

Mientras nos tomamos unas cañas en la Feria, en Ferraz se prepara el indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Mi asombro es constante, porque a un señor que ha sido condenado por el Supremo a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en uno de los casos más escabrosos en la corrupción política se le va intentar perdonar si o sí.

Lo puedo entender porque ya sabemos que Griñán "es muy buena persona" según cuentan sus colegas, pero como político a cargo de una administración no ha sido un ejemplo a seguir. Aunque en el documento en el que se pide su indulto, y que ha sido publicado, su mujer alega que ha tenido una trayectoria "vital por su lucha por la democracia". Es increíble cómo nos toman el pelo.

Al final, y como dice algún colega que se dedica a esto del periodismo, a este Gobierno le falta el Ministerio del Indulto. Aquí todo vale, toman la varita mágica sin haber arrepentimiento alguno. Miren los condenados por el 'Procès', repitiendo públicamente una y otra vez que lo van a volver hacer a pesar de todo lo ocurrido. Es una burla a la justicia. Les recuerdo que Sánchez llegó al poder por la escandalosa sentencia del 'caso Gürtel'.

Todas las bancadas pidieron explicaciones a Rajoy y se adoptó una moción de censura, algo normal en una democracia. Pero aquí lo importante es que Griñán es un "buen tío y no puede ir a la cárcel, pobre hombre". Lo más preocupante es que nos quieren hacer ver que el 'caso ERE' no es nada, que es algo que ocurrió de forma torpe y sin ninguna constancia de ello. Pero por ahora se han juzgado cerca de 680 millones de euros malversados y podría llegar el agujero a 1.200 millones. Estamos hablando de una trama para parados en la que por A, B, C o D alguno salía beneficiado con algún bogavante o puro de por medio. Es decir, la 'casposidad' de la que tanto ha renegado Sánchez.

Por desgracia al Gobierno le toca ahora hablar de incendios, achacarlos al calor y no a la prevención de los montes. Así, y por suerte para ellos, con todo esto del fuego no hablan del buen muchacho de Griñán.