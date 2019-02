Inglaterra es Francesa

De la dominación Romana, 4 siglos, quedan pocos vestigios. Al marcharse los Romanos Inglaterra queda indefensa y abierta a las invasiones. Los Anglos y los Sajones se establecen a largo plazo. Etnica y lingüísticamente tuvieron una impronta perdurable. El nombre del país en Inglés es "England" que en alemán significa "Eng" estrecho y "Land" tierra. La isla mide unos mil Kmts de larga y solo ochenta de ancha en la zona más estrecha.

Ademas de los "Anglosajones" que se establecieron en el sur, los Vikingos se establecieron a lo largo de la costa este. De ellos heredan la tradición de piratas y de buenos marineros. Hay un museo Vikingo en la ciudad de York.

No desde una perspectiva étnica, pero si política la invasión más determinante fue la de "Guillermo el Bastardo" Duque de Normandía conocido como El Conquistador.

En 1066 fue conquistada por los "Franceses" de Normandía. Eran Vikingos de origen, establecidos en Normandía 150 años antes,

La civilización y la lengua francesas se imponen y determinan La Historia del país. Se puede decir que "La Nueva Inglaterra" fue creada por Franceses. El rey más popular y legendario de "Inglaterra" se llama "Coeur de Lion". De sus 10 años de reinado solo pasó 6 meses en Inglaterra. Su corazón está expuesto en una urna en la catedral de Rouen (la ciudad más bonita de Francia después de Paris), ciudad donde yo he vivido 8 meses.

El emblema de la orden de la Jarretera (Edward III-1348 está en Francés "Honit soit qui mal y pense", el lema de la monarquía desde principios del XV,·"Dieu et mon Droit" está escrito en Francés. El parlamento, "The house of Lords" fue creado por un Francés "Simón de Monfort" hijo del líder que dio la orden de quemar todos los refugiados en la Iglesia de Béziers fuesen Cátaros o no. "Quémalos todos Dios sabrá distinguir los suyos"

La mitad del idioma lo heredan a través de la lengua Francesa. Es la parte más elegante del idioma. Lo hablaban en la corte. Los campesinos hablaban "Anglosajón".

Son los Franceses los que han creado la Inglaterra Moderna. Sin embargo a los Ingleses les encanta atacarlos, practicar el "French Bashing" Se les acusa de rechazar las reformas, de ser pesimistas, de que hay demasiadas cagadas de perro en las calles y de que no conocen la palabra "entrepreneur" (emprendedor) que es "naturalmente" Francesa"Sin embargo Francia, Paris y El Louvre son el Nº uno del mundo en Visitantes. Los mejores Bordeaux, Borgognes, Chateaux Neuf du Pape, Cognacs, Champagnes.se los beben Los Ingleses que adoran los mercados, la cocina, los perfumes la moda, y la diabólica elegancia de las mujeres.