Los últimos estudios sobre el Sistema Educativo español informan que existe una creciente insatisfacción de los docentes respecto a su trabajo en las aulas.

Cuando los profesores inician su trabajo docente poseen una gran ilusión por desarrollar su labor, teniendo altas expectativas sobre los resultados escolares que piensan conseguir con su alumnado, siendo muchas veces la realidad presente en los Centros educativos distinta de aquella que ellos piensan. Esto es debido a que hay docentes cuya formación inicial, y pensamiento sobre la profesión que han elegido, no coincide con las nuevas enseñanzas, y sus finalidades, pues no les han formado, ni explicado adecuadamente, para que den una respuesta a las demandas que las nuevas funciones profesionales en el aula presenta. Incluso en bastantes ocasiones no las comprenden ni comparten.

Se evidencia una gran diversidad de opiniones sobre cómo enseñar, y cual es la finalidad fundamental de la Educación. Esto es debido a que la formación inicial para el acceso a la docencia es inadecuado, o acaso insuficiente, en muchos casos. Pues ocurre que la formación teórica predomina sobre la práctica escolar en el aula. En Secundaria la formación recibida por los futuros profesores es inferior a la de aquellos que eligen Infantil o Primaria, debido a que estos últimos sí reciben una formación dirigida para la docencia, siendo aquella recibida por los docentes de Secundaria muy breve, reducida a un Máster, supliendo muchas insuficiencias la voluntad y vocación por trabajar en esa Etapa educativa.En todos, pero principalmente en los que aspiran a dar clase en Secundaria, se evidencia una formación relacionada con el desempeño docente insuficiente, en los aspectos de psicología social, acción tutorial, mediación, gestión del aula, planificación docente o en el nuevo concepto de evaluación.

En el actual Sistema Educativo el alumnado ha pasado de ser un recipiente pasivo que se llena de conocimientos a un agente activo de su aprendizaje, el cual, dominando conocimientos básicos, sepa buscar, comprender y elaborar conclusiones propias, siendo un sujeto autónomo de su propio aprendizaje en su futuro profesional. El nuevo profesorado ha de conocer esta nueva función del proceso de enseñanza aprendizaje, sabiendo aplicarlo en el aula. Por lo que es necesaria la creación de un grado para la docencia en Educación Secundaria. La realidad teórica difiere de la presente en los diferentes entornos sociales, comprobando los docentes noveles esta divergencia cuando intentan aplicar su actividad educativa.