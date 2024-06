Juegos Mediterráneos 2005: un éxito inolvidable

La noche del 24 de junio de 2005 quedará para siempre en la memoria de Almería. En la mágica festividad de San Juan, el Estadio de los Juegos Mediterráneos se transformó en un vibrante escenario que capturó la atención del mundo, mostrando la capacidad organizativa y el compromiso de la sociedad almeriense. Los XV Juegos Mediterráneos, celebrados en esta ciudad, no solo fueron un ejemplo de organización impecable, sino también un testimonio de la fuerza arrolladora de los almerienses cuando nos lo proponemos.

Que Almería fuese sede de la XV edición de unos Juegos Mediterráneos fue un sueño que se convirtió en realidad años después, cuando Almería fue elegida la sede de la XV edición de los Juegos el 28 de abril de 1999 en la reunión del Comité Internacional de los Juegos Mediterráneos (CIJM) en Túnez. Allí, el presidente de este en ese momento, Claude Collard, pronunció la histórica frase: “La ciudad organizadora de los XV Juegos Mediterráneos es... la ciudad de Almería”, momento en el que los miles de almerienses que seguían la transmisión en nuestra ciudad unieron sus gritos y lágrimas con los de quienes teníamos el privilegio de vivir en persona ese momento único.

No fue fácil, el camino hacia los Juegos de 2005 estuvo marcado por un arduo trabajo de preparación y planificación. La organización fue ejemplar, coordinando una sede central en la capital y seis subsedes deportivas en Cuevas del Almanzora, El Ejido, Gádor, Huércal de Almería, Roquetas de Mar y Vícar. Además, se incluyeron dos subsedes culturales en Adra y Vera. Este despliegue logístico permitió la realización de 25 disciplinas deportivas y 258 competiciones, consolidando el evento como el más importante jamás celebrado en la provincia y uno de los más importantes de España.

La ceremonia inaugural fue un despliegue de talento y emoción. Joan Manuel Serrat interpretó su emblemática canción “Mediterráneo”, creando un momento de gran simbolismo y emoción. La actuación de La Fura dels Baus, conocida por sus impresionantes montajes escénicos, añadió un toque de espectacularidad. El guitarrista flamenco Tomatito deleitó al público con su mágica interpretación, y el broche de oro fue la inauguración oficial a cargo de S:M: el rey Juan Carlos I. Esta ceremonia no solo marcó el inicio de los Juegos, sino también el despegue histórico de Almería como un punto de referencia en el mapa deportivo internacional.

Uno de los aspectos más destacados de los Juegos de Almería 2005 fue el compromiso y la implicación de la sociedad almeriense. La ciudadanía se volcó en el proyecto, demostrando un espíritu de unidad y colaboración sin precedentes. Voluntarios de todas las edades participaron activamente, desde la logística y el protocolo hasta el apoyo a los atletas, creando un ambiente de compañerismo y entusiasmo que se focalizó en la mascota, “Indalete; que impregnó todo el evento y se contagió entre todos los almerienses. Esta implicación de la sociedad almeriense fue fundamental para el éxito de los Juegos y demostró que, cuando nos unimos, los almerienses pueden lograr grandes cosas.

A nivel deportivo, los Juegos de Almería 2005 fueron un éxito rotundo. Más de 4.000 deportistas de 21 países compitieron en una variedad de disciplinas, demostrando un alto nivel de competencia y deportividad. Esta edición atrajo a más espectadores y atletas que cualquier otra posterior, consolidando las palabras del presidente del CIJM, Amar Addadi, quien calificó los Juegos de Almería como “los mejores de la historia”.

Desafortunadamente, ninguna edición posterior ha alcanzado el mismo nivel de éxito y afluencia que se vivieron en Almería. Incluso los Juegos de Tarragona en 2018 no lograron igualar la magnitud y el entusiasmo de la edición de 2005 en Almería. Esto subraya aún más la excepcionalidad de los Juegos de Almería, no solo como un logro deportivo, sino como un símbolo del potencial y la determinación de la sociedad almeriense.

Vistos en perspectiva diecinueve años después, los XV Juegos Mediterráneos de Almería 2005 fueron mucho más que un evento deportivo; fueron el éxito del esfuerzo colectivo y la unidad de la sociedad almeriense. La impecable organización, la participación activa de la ciudadanía y el alto nivel de competencia deportiva convirtieron estos Juegos en un referente que, hasta la fecha, no ha sido igualado. Almería demostró al mundo que, con dedicación y trabajo en equipo, se pueden alcanzar metas extraordinarias. Este evento no solo puso a Almería en el mapa internacional, sino que también mostró al mundo el verdadero valor de su gente y su capacidad para superar desafíos. Fue un momento de orgullo y éxito que, hasta hoy, sigue siendo un ejemplo de lo que se puede lograr cuando una comunidad se une con un propósito común y del que me siento muy orgulloso de haber participado desde su inicio como ciudad precandidata, allá por el año 1997.