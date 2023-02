Como yo también he sido niño, recuerdo de esa época en la Escuela los dictados y los ratos de lectura que hacíamos como una materia más. Por lo que se de mis compañeros de entonces, eso no nos provocó ningún trauma, si no que al contrario, nos ayudó a no tener faltas de ortografía, y nos aficionó a leer. Nos abría la imaginación a otros mundos, y nuestros padres se alegraban de ver que escribíamos sin faltas de ortografía y por Reyes recibíamos libros.

Sobre la importancia que se le daba, baste un detalle: en el Examen de Ingreso al Instituto (con 9 años y 9 meses en mi caso) una de las pruebas era un Dictado. ¡Miedo me da todavía de don Pascual!

Ahora no existe el Dictado y ahí empezamos. La ministra ¿de educación? Dice que en toda España los niños escriben sin faltas, incluso donde apenas utilizan el castellano. Pero la Universidad opina lo contrario, y pruebas hay.

Para sacar la Ortografía de "ese limbo" en el que se encuentra, hay un grupo de profesores de "Medias" y de Universidad dispuesto a colaborar en la puesta en marcha de un certamen de ortografía, que llevarían a cabo la UAL, que ya ha manifestado su interés por colaborar activamente en el mismo, y los Institutos.

Pero sin embargo, la Delegación de Educación, no ha dicho nada al respecto, porque ni lo conoce, ya que no ha podido recibir en estos meses, a quienes están trabajando en este futuro certamen.

Prueba de que están trabajando en ese certamen, es que van por delante de los profesores "implicados en este tema" de varios Institutos de la capital, a los que se dirigieron para que se integraran con ellos en este grupo, y parece ser que sus obligaciones docente-administrativas les impiden colaborar en conseguir que este Certamen de Ortografía sea una realidad, mientras los profesores de la UAL si han manifestad su disposición favorable a participar.

En resumen: Los alumnos llegan a la Universidad sin saber ortografía, con vocabulario pobre y carencias de redacción. Los profesores de Lengua de Instituto consultados, están muy ocupados y no pueden ni apoyar la iniciativa de sus compañeros, ante la Delegación de Educación. El Delegado no puede recibir a los profesores que están preocupados por la situación cultural en que llegan sus alumnos (de la Delegación) a la Universidad. Y los únicos preocupados son algunos jubilados de Institutos y de la Universidad, así como los Profesores de la UAL, en activo, y totalmente dispuestos a organizar un certamen para promocionar el conocimiento de la Ortografía.

¡El mundo al revés!