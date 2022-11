Begoña Pérez es Bego, la Ordenatriz, una madre de siete hijos y experta en Decoración de Interiores se ha convertido en la influencer de referencia en el tema del orden, limpieza y gestión del hogar a través de Instagram, donde acumula más de 600.000 de seguidores. Acaba de publicar su primer libro "Limpieza, orden y felicidad", (Planeta), donde podemos encontrar los tips más top para manchas, olores, organización, limpieza y restauración de mobiliario. El libro es una práctica guía con todos los trucos y secretos para superar cualquier desastre casero. Con la recesión que viene, tendremos que pensar en dar una segunda vida a todo lo que tenemos, algo que, contribuye a cuidar al medioambiente. Y es que su filosofía es: "Enfócate en reutilizar en lugar de sustituir", porque no hay nada más respetuoso con el medio ambiente que reutilizar. En última instancia, lo más ecológico es "salvar" la prenda o el objeto que estamos limpiando.

"Al ordenar, dice Bego, siempre había cosas que estaban sucias y algo no puede quedar ordenado si no está limpio. Entonces, me puse a ver qué trucos eran más eficaces, más rápidos, y sobre todo más prácticos. Luego cuando lo tengo todo limpio y ordenado siento paz, y por eso hablo de felicidad". Una casa en orden transmite paz y serenidad. Lo principal es utilizar cada cosa para lo que es. Uno de los consejos para lograr el éxito consiste en deshacernos de todas aquellas cosas que ya no usamos, ni necesitamos. Y, aunque sigue costándonos mucho desprendernos de ciertas cosas materiales a las que nos apegamos, aunque ya no las utilicemos nunca y nos ocupen un espacio valioso. Desprendernos de esas cosas puede resultarnos difícil pero también muy satisfactorio, porque nos permite mejorar como personas y recuperar espacio en nuestro hogar.

Devolver a la casa el orden y la limpieza que deben tener no es cosa de una sola persona, sino un asunto de toda la familia. Hay que empezar desde que los hijos son pequeños y educarlos poco a poco en el orden, con el ejemplo y paciencia. Así, todos contribuyen a lograr un ambiente más acogedor, que debe orientarse a facilitar la vida familiar.

Cuando tu habitación está limpia y organizada, no te queda más opción que examinar tu estado interior. Puedes ver cualquier problema que hayas evitado y te enfrentas a él. Tan pronto como empiezas a organizar, te sientes obligado a reajustar tu vida. Como resultado, tu vida empieza a cambiar y serás más feliz.