La presión que han tenido los socialistas ha sido peor que la de una olla exprés llena de garbanzos. Ha explotado por la opinión pública y, sobre todo, por los datos escalofriantes. Les hablo de la reforma de la ley del 'Solo sí es sí'. Los sanchistas no han tenido otra y ha comenzado otro revuelo en la coalición. Todos sabíamos que estaban en desacuerdo, pero Sánchez para que el caldo del cocido no ardiese, pasó del tema incluso quitó de en medio a gente como Carmen Calvo para no molestar a la jefa de Igualdad, Irene Montero. Ahora llega la autocrítica, pero les recuerdo, que por parte de los de Ferraz se apoyó y se votó a favor en los sillones del Consejo de Ministros. Incluso se ha defendido por parte del mismísimo Bolaños o del presidente del Gobierno en mitad de ruedas de prensa. Lo peor de estos meses, hasta el reconocimiento, es la negación una y otra vez del Gobierno y los manifiestos de un Ministerio de Igualdad que ha hecho una labor demoniaca. Sacar a la calle o beneficiar a agresores sexuales. Y es que los datos ya superan la barrera de los 300 beneficiados. Lo escalofriante de todo es que los puntos inexplicables de esta norma fueron avisados por numerosos diputados y, lo más importante, por los jueces. Sin embargo, hemos tenido que aguantar insultos y gritos de "machistas" hacia los magistrados o ver un ataque hacia los medios por alarmar, supuestamente, a la sociedad de lo que está ocurriendo. Un sinsentido de texto legal que esperemos que en la reforma tenga algo de coherencia. Aquí la carga que tiene Sánchez es el acuerdo que firmó con Pablo Iglesias en no mover a nadie de Podemos y de ese papel vienen todos los lodos y ridiculeces como el último al presidente de Mercadona, Juan Roig. Insultos sin explicación a un empresario referente en nuestro país. Los morados han llegado a un punto del "y tú más" como adolescentes que hasta compis del régimen ideológico reniegan, fíjense en Manuela Carmena o la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, criticando la ley de su colega Irene Montero. Ahora ellos seguirán defendiendo lo indefendible y Sánchez saldrá ganando. Principalmente porque cuenta con el apoyo del PP para reformar la ley y mientras seguirá en mítines o haciendo deporte en la Moncloa afirmando que todo esto lo hace por España. Como dice el refrán: "Al hombre listo y tunante, no hay quien le eche el pie delante".