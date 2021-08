Luces de "Los Coloraos"

Gastar Melchor de Jovellanos (1744-1811) hombre honrado, buena persona, de grandísimo talento, afán de conocimiento y sentido de la responsabilidad pública; escribió sobre la libertad lo siguiente: "El estado de libertad es una situación de paz, de comodidad y de alegría". Con todo respeto, pienso que le habría encantado participar en las Cortes de Cádiz y en el alumbramiento de la primera Constitución española. También habría sufrido lo indecible con la traición de las élites al compromiso adquirido con la Carta Magna de 1812, empezando por el nefasto y prepotente Fernando VII que paso de "deseado" a "detestado" en un abrir y cerrar de ojos. Más le hubiera valido recordar y ser consecuente con lo que Stendhal, buen conocedor de España, le dijo a Napoleón respecto a que no confundiera al pueblo español con sus élites y los hechos que tuvieron lugar en Bayona, Francia (Abdicaciones de Bayona 5 y 6 de mayo de 1808) El Corso tampoco había escuchado y así le fue. Además, Joseph Fouché tampoco le daba tregua. Volviendo a la Constitución de Cádiz; Capítulo I. De la Nación española. Art.2º: "La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona". Jovellanos dijo: "Bien están los buenos pensamientos, pero resultan tan livianos como burbujas de jabón, si no los sigue el esfuerzo para concretarlos en acción". Precisamente eso es lo que hicieron los Mártires de la Libertad en Almería aquel 24 de agosto de 1824. Tomaron una decisión y actuaron en consecuencia en el ámbito que les tocó vivir, cada uno con sus circunstancias de vida, eran conscientes y les unía el hecho y el pensamiento de ser ciudadanos españoles amparados por la Carta Magna de 1812. El pueblo español se rebeló por toda su geografía, a la injusticia y la traición que significaba la derogación por parte de Fernando VII de la Constitución. Ambicionaba imponer nuevamente el absolutismo del Antiguo Régimen. Queridos lectores, les animo a leer sobre la Ilustración española, el Trienio Liberal (1820-1823) y los levantamientos ciudadanos para preservar la existencia de "La Pepa". Cada 24 de agosto recordamos con respeto, amor y esperanza la valentía responsable de "Los Coloraos" que Galdós recogió en Los Episodios Nacionales, su ejemplo de vida, que nos recuerda lo difícil que resultan los más valiosos logros de la civilización humana.