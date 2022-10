Meritocracia y transparencia

La bondad de la meritocracia como sistema de convivencia, se ha predicado desde que existe memoria. Se incrusta ya en la poesía homérica, la defienden a ultranza Platón y Aristóteles, y luego Locke o S. Mill, para que la consagre, acaso por siempre, el neocapitalismo arrollador del S. XX. En su dimensión social, la teoría se alza sobre la máxima de que lo justo es que cada uno reciba lo que se merezca: que el esfuerzo y el talento individual, regulen lo que cada cual tenga. Y desde su perspectiva política resulta inobjetable que nadie quiere que le manden iletrados, porque, ¿quién gobernará mejor que una elite de acreditada solvencia para solventar problemas? No faltan críticos que, como M.J. Sandel, alerten que esa retórica del ascenso talentoso tiene su lado oscuro porque fomenta la desigualdad o porque se parte de una situación histórica que, por cuna, cultura o dinero, vicia la objetividad del mérito real: nunca partimos con iguales medios. Y a más y peor, es que, aun partiendo con recursos análogos, las diferencias finales acaban abonando desvaríos morales como la soberbia del que llega a la cima y el resentimiento en el resto, que nos polarizarían. Crítica bien armada pero que no resuelve el dilema de que si el meritoriaje, según la RAE, es adjudicar la función de gobernar en base a los méritos personales y no de otras variables obscenas: ¿cómo disentir de tal sistema? Y ahí cobran sentido otras voces como la del profesor F. Longo (El Notario del S. XXI, nº 102) que apela ante todo a interiorizar una visión no individualista del éxito: nadie debe el éxito solo a sí mismo. Y que las claves pasarían, tanto por identificar qué se entienda como capacidad o mérito, midiendo cada habilidad según el fin, porque un buen jurista puede ser un mal ecónomo o viceversa, como por apostar por una educación que ofrezca a todos, desde la infancia, una vía análoga para desarrollar el talento y estimular el esfuerzo. Tampoco explica, ay, cómo lograr tal utopía. Así que solución acaso no exista, pero por empezar con algo, me pregunto, ¿y si se reforzara la transparencia de oposiciones, concursos y subvenciones, honrando su igualdad, capacidad y mérito, para reducir o suprimir, los repartos y puestos de libre designación política, achicando así el espacio tentador de las corrupciones, al menos en el ámbito administrativo? De la selección de políticos por mérito, ni hablo, ni veo solución.