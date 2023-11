La historia es sólo el medio que utilizan los perversos para colonizar las mentes. A los profesores de universidad les produce una úlcera que los alumnos consulten otros libros que no sean los que ellos han recomendado, es más, les produce una úlcera que simplemente consulten libros sin que él haya dicho nada al respecto por el temor de que puedan llegar a saber cosas que él no sabe, pero tranquis, que no van a mirar ni los que les recomienden, ni ninguno. Por eso la película sobre Napoleón no genera un aluvión de compras o consultas de libros más o menos doctos sobre Napoleón sino un aluvión de artículos o comentarios sobre los errores históricos (ahora resulta que hay un montón de catedráticos de Napoleonología), lo mal que transmite Joaquín Phoenix el personaje, las batallas que no aparecen, el caos guionístico, que el color azul de las guerreras de los soldados no era exactamente así y que en la batalla de Patatín del Norte no eran diez mil soldados si no nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro. Los aficionados a las maquetas mentales y a las pinturitas de soldados de plomo se tiran de los pelos ahora que todas las películas históricas o biográficas son fantochadas de palomitero grasiento. La historia, redundo, es sólo el argumento tosco de una película para mileuristas con gafas. Ahora, antes y siempre. Ramón Menéndez Pidal fue el asesor de El Cid (la película, no el personaje) y mire usted que academicismo grandilocuente asesoró. Y fue y será siempre una gran película. Si quiere saber usted más compre (aunque sea de segunda mano) libros, léalos, atesórelos, acumúlelos de la forma más organizada posible y sea el nerd de su barrio. O mejor olvide al barrio y al mundo como si no existiera. Termine su carrera universitaria y obtenga el titulín, apruebe las oposiciones y dedíquese a saber de verdad, escondido en el desván, disimulando por la calle, lejos, muy lejos de la universidad. Yo ahora en un rato voy a disfrutar con el histórico personaje que, fíjese qué cosa, era un gran lector de niño y joven, pasó hambre para comprar libros, seleccionó a los mejores científicos de la época para su campaña de Egipto siendo solo un general, donde se encontró la piedra Rosetta, y puso los medios para que Appert inventara las conservas, eso sí, para proveer a sus ejércitos. Y una vez vista tampoco es tan mala pero Kubrick la hubiera hecho mejor, hombre no te fastidia.