Plano vertical Plano

Mientras que el plano horizontal es la base para el desarrollo de nuestras civilizaciones, el plano vertical es la base de nuestra inconsciente y consciente sensación de seguridad. La necesidad de refugio es el origen de nuestro primer arte, que no nace como una forma de expresión cultural ni siquiera de inquietudes artísticas o formales, sino como una necesidad animal de protección, no tanto de la lluvia ni de las aves, sino de depredadores animales o más aún de nuestros iguales, que movidos por el hambre, ansían robar nuestros víveres y enseres. El primer arte no fue un arte, fue una necesidad inalienable para el desarrollo de nuestra especie. Dejaremos nuestras pri-meras formas de expresión artísticas para las pinturas de Atapuerca y para las primeras cabañas que consiguieron conjugar la utilitas con la firmitas y la venustas. Mientras tanto, eran simple-mente planos verticales levantados sobre planos horizontales, es decir, muros que protegen y so-portan techos construidos sobre un suelo llano.

Estos muros que comenzaron siendo solo una forma de protección han evolucionado mucho con el paso del tiempo, lo que antiguamente era una gran masa de materia pesada empezó a alige-rarse con los avances tecnológicos, como sucedió en la arquitectura gótica en el siglo XIII o con la aparición del vidrio y el acero como materiales de construcción hace apenas un par de siglos. Incluso llegaron a perder su condición de envolvente y empezaron a ser simplemente delimitado-res de espacios. La aparición de la planta libre gracias a las estructuras de vigas y pilares permi-tieron a los arquitectos modernos jugar con los planos verticales de tal forma que los límites entre exterior e interior quedaron totalmente difuminados. El pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe en 1929 comenzó una era de arquitectura que poco tiene que ver con la esencia original de esos muros, pasaron ahora sí a ser simples planos, planos que parten un espacio, planos que ge-neran recorridos o planos que dan forma a una idea construida.

Desde una cortina de tela hasta el plástico de un invernadero, los planos verticales cumplen es-trictamente una función, sin olvidar que si la cortina es roja esconde algo sinuoso detrás y si el in-vernadero es blanco es para reducir un poco la temperatura del interior. Eso sí, parece ser que por mucho que avance la tecnología, nunca podremos dejar de escuchar a nuestros vecinos dar portazos a la una de la madrugada.