Como es tradicional, el pasado 24 de abril tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El mayor galardón de las letras hispánicas fue otorgado, año 2022, al poeta venezolano Rafael Cadenas (Barquisimeto, Venezuela, 8 de abril de 1930) Poeta, ensayista, traductor y profesor universitario de literatura en la Universidad Central de Venezuela, Caracas. La UCV es el centro de educación más antiguo del país. Fue fundada el 22 de diciembre de 1721por el rey Felipe V. El destino ha querido que sea el rey Felipe VI quien entregue el galardón al primer escritor venezolano que lo recibe. La ciudad que lo vio nacer, Barquisimeto, es la capital del Estado Lara, noroeste de Venezuela. Al poeta le gusta recordar que su ciudad natal anteriormente se llamó Nueva Segovia. Rafael Cadenas es autor de una inmensa obra en la que como destaca el acta del jurado del Premio Cervantes, es “Un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua”. Empezó su obra poética con Cantos iniciales (1946). En 1952, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, tuvo que exiliarse durante cuatro años en Trinidad Tobago.

Cuando regresó a Venezuela publicó dos obras sobre su destierro. Una isla, 1958. En 1960 publicó Cuadernos del destierro por el grupo literario Tabla redonda, del que era cofundador. El 28 de abril, en un artículo de Juan Cruz, el diario argentino Clarín recordaba que fue en sus páginas, en 1963, donde el escritor publicó Derrota, uno de sus poemas más conocidos. El 23 de octubre de 2018 Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, presentaron la obra antológica del autor No es mi rostro, con motivo del XXVII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Sobre su famoso poema Derrota dijo “Ese poema no lo escribí yo, sino un joven de treinta y dos años”. Quienes le conocen lo definen como humilde, callado y comprometido. Comenzó así su inolvidable discurso “Este es un honor que me sobrepasa… estar junto a poetas y escritores que siempre he admirado… pero debo añadir con miras a sosegarme un poco, que estoy lleno de España”. Vitales sus argumentos sobre la renovación de la democracia “Es urgente defenderla de todo lo que la acecha. Esa tarea le incumbe a la educación, que la ha descuidado”.