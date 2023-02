España, se podría titular como los libros de Luis Carandell: "Celtiberia Show". Pero eso no lo digo en demérito nuestro, al contrario, lo digo como mérito, pues tenemos la sabiduría de "sacarle punta a todo" y, antes de enfadarnos y hablar "en serio", procuramos reírnos de casi todo, aunque "la procesión vaya por dentro". La última prueba de ello, ha sido el caso de los trenes de Asturias y Cantabria. Sí, esos trenes que no caben por los túneles. De este asunto han sido innumerales los mensajes que me han llegado al teléfono, sobre cómo se tomaron las medidas. Y cada uno más ingenioso que el anterior. Pero como todo asunto colea, ahora resulta que, 1º, ese tema lo sabían desde hace año y medio, y todos callados como puertas. 2º, han cesado al presidente de renfe y a alguien de la administración, una secretaria de estado, o algo así. 3º, le han puesto los trenes gratis a los asturianos y cátabros, hasta que lleguen los nuevos. ¿Y ya está?: pues parece que sí. Y yo me pregunto: ¿Qué compensación le dan a Almería por los retrasos del AVE? ¿Y por el no gasto de las partidas destinadas a esa obra? ¿Nadie dice nada? Pues entonces ¡toma ninguneo!