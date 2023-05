Prestos a coronar a un rey inglés, porque vuesas mercedes saben que es inglés, no galés, ni, voto a bríos, escocés y dios me oiga, jamás irlandés, que dios lo salve muchos años pero los benditos oleos manan de ríos de sangre de católicos y las carrozas y armiños de siglos de conquistas y crueldad que lejos de darnos la civilización y el derecho, lo arrebatan por doquier ya que siendo el mundo algo que ya no pueden conquistar, al menos que lo puedan colonizar en pequeños guetos típicamente británicos (ahora si toca ser británico) para no relacionarse lo más mínimo con las etnias aborígenes locales y no esforzarse lo más mínimo en hablar o entender el idioma local porque ya está el suyo como lengua oficial del imperio que es todo el mundo. El idioma de los negocios, el idioma internacional, el idioma de los hooligans que piensan que el mundo, sobre todo, España, es un lugar sin ley, balconing, alcoholing y juerging a todo lo que da en terreno colonial para luego ir de gentlmen con chistera en las carreras de Ascot o jugar al criquet y ponerse pelucas y togas pronunciando bien Oxford y Cambridge. Por cierto, conozco montones de personas españolas que hablan inglés y nunca aprenderán a pronunciarlo correctamente porque tienen el mismo oído (capacidad de reproducir exactamente los sonidos musicales o vocales) que una tapia. Eso sí, nos han dado los más grandes científicos que nunca reconocieron que habían sido primero los alemanes e incluso sus compatriotas. Petulantes petimetres puntuales que levantan la nariz afectados envarados y con pantalón de finas rayas verticales hecho a medida en Savile Row. Siéntase totalmente inferior si no domina el inglés, si no ha estado nunca en Inglaterra, oiga la marcha de pompa y circunstancia de Elgar, sea británico y váyase a New York para morir de varios disparos en la espalda. Mencione siempre a Cromwell, Cromwell, Cromwell, cuando hable de la monarquía más longeva de la historia. Actúe con flema norteña, sienta molestias por el calor, véngase al calorcito del sur, Ricardo Corazón de León, vuelve de las cruzadas que el usurpador Juan sin tierra campa a sus anchas y por fin gracias al dios anglicano tenemos primer ministro indio. Nos la devolvieron, los indios tenían mandamás británico y ahora los británicos tienen mandamás indio. Que también es británico. Todos somos británicos. Todos chapurreamos inglés. Dios salve a Queen.