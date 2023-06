El pasado domingo, en este mismo espacio os animaba a salir a la calle a votar con mucha ilusión por Almería. Y una semana después quiero dar las gracias de corazón a cuantos dieron su confianza a la candidatura que tuve el honor de encabezar en nombre del Partido Popular. Y también a cuantas personas, a lo largo de mi vida, me han aportado los valores y las enseñanzas que han ayudado a hacer posible este éxito compartido. Afronto este nuevo periodo al frente del Ayuntamiento con mucha ilusión y con las ideas claras sobre lo que los almerienses necesitan y esperan de nosotros. Cuento para ello con la ayuda de un magnífico equipo de concejales y colaboradores con los que estoy segura de que todo será mucho más fácil. Ahora toca configurar equipos y crear nuevas áreas de gestión, tal como hemos acordado con diferentes colectivos en las pasadas semanas. Queremos seguir trabajando de la mano de la sociedad almeriense y colaborando lealmente con el resto de administraciones, porque no hay tiempo que perder a la hora de asegurar para Almería actuaciones vitales para todos en las que la coordinación y la lealtad van a ser especialmente necesarias, como la mejora de las comunicaciones, la llegada del AVE, el soterramiento, el Puerto Ciudad o la garantía del agua necesaria para nuestra agricultura. Me propongo centrar la acción municipal en reforzar todo aquello que nos reúne sin buscar elementos, acciones o debates que puedan significar división o enfrentamiento. Y sé que en ese esfuerzo por avanzar hacia una Almería cada vez más moderna, abierta, inclusiva y competitiva voy a poder contar con la colaboración de una oposición leal, a la que animo a permanecer siempre en una actitud tan activa como constructiva. Almería es una gran ciudad que gana espacio y cobra peso en una Andalucía, que no sólo es un marco de referencia necesario para nuestro futuro, sino que avanza hacia un protagonismo más amplio en el conjunto de España. Y ello es fruto de una gestión eficaz, serena y transparente de una Junta de Andalucía que con el gobierno de Juanma Moreno ya es percibida por los almerienses como una alianza clave para nuestro futuro. Y por ello estoy segura de que en las próximas semanas podremos seguir ampliando el horizonte de nuestro futuro para conseguir, entre todos, lo mejor para Almería, Andalucía y España. Y empezamos ya. No hay tiempo que perder.