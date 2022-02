Sequía política y mental

La semana pasada se celebró el pleno de aprobación definitiva de los presupuestos de 2022 en el Ayuntamiento de Almería. Cómo todos sabrán, siempre hemos sido muy críticos con la gestión de la desaladora y, una de las presiones que llevamos dos años ejerciendo sobre el equipo de gobierno ha sido para que modernice y se cambie el método de captación de agua de la desaladora para que el agua de la que se nutre provenga 100% del mar. Tras muchas reuniones, el equipo de gobierno se comprometió, públicamente durante el pleno, con nosotros, tras meses presionando sobre un tema que es crucial para nuestra supervivencia y la del Acuífero del Bajo Andarax, a llevar a cabo la inversión necesaria en la desaladora Un estudio encargado por nuestro grupo y llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Almería, determinó que se está esquilmando el acuífero del Bajo Andarax. Así, entendemos dados los datos técnicos que disponemos, el Acuífero podrá descansar para recuperarse y, sobre todo, abastecer a los vecinos y a regantes de la zona que, recordemos, no tienen red de abastecimiento urbano.

La sorpresa fue mayúscula al comprobar como otro concejal, de manera sibilina, quiso apropiarse descaradamente de nuestro trabajo y nuestra iniciativa y harán lo que haga falta por rascar unos cuantos votos, tergiversando la realidad para hacer creer a la gente que son ellos los que han peleado para que por fin se ponga remedio al problema de la desaladora y el Bajo Andarax. Se ve que algunos están más secos de ideas que el Acuífero. Una vez más, VOX hizo gala de su negacionismo ante la crisis climática y votó en contra de la creación de una Asamblea Climática Ciudadana, una iniciativa de nuestro grupo municipal, que fue respaldada por mayoría y es más necesaria que nunca. La emergencia climática no puede esperar. Nosotros somos los que peleamos por el horizonte verde, los que proponemos, los que nos sentamos a negociar, debatir y presionar a quien gobierna, los que hemos conseguido un compromiso público para que el método de la desaladora sea 100% de agua del mar, somos los que estamos al lado de los agricultores y los que siempre llevamos a los Plenos de este Ayuntamiento propuestas y medidas para mejorar la vida de los almerienses y no vamos a participar en esas formas pueriles de hacer política con mociones dictadas en Sevilla o Madrid que no sirven de nada a Almería y que sólo hacen patente la sequía política y mental que se respira en algunos grupos municipales.