Toda coherencia ha sido condenada al destierro por este patético desgobierno. ¿A cuánto están el cuarto y mitad de escaño y privilegio senatorial? Ni en la Edad Media fueron tan feudales en España las innobles posaderas del poder. La educación y la cultura han sido arrojadas a las mazmorras del adoctrinamiento y el dictado de la memoria. Se persigue con saña a los autónomos, agricultores, ganaderos y pescadores. Y venga de Leyenda Negra. Noche siniestra y larga madrugada, donde se enseñorean las pesadillas de los injustos. El acoso y censura a las luces no sólo sucede en España. No obstante, para los menesteres de la autodestrucción, nuestra Nación lleva ventaja desde 1985. Mientras unos feudos festejaban su acometida a la separación de poderes; otros la consentían y participaban de ella. ¡Montesquieu ha muerto, redes clientelares y economía del pelotazo! La corrupción nunca sale gratis. ¿Existe en la administración pública la promoción interna por méritos? En los supermercados andan colocándoles alarmas a las botellas y garrafas de aceite de oliva. Enhorabuena a nuestra briosa y egoísta elite del poder. Son todos unos puñeteros genios. Que poco duraron el respeto y afán por mejorar la Constitución de 1978. Cuan breve fue la democracia en la organización de los partidos políticos. Con que saña se afanaron en desertar del parlamentarismo. Nunca hubo paz porque terroristas y nacionalistas jamás han dejado de hostigarnos. Rh abertzale y tres por ciento autodeterminado. Bombas, balas y chantaje molt honorable. Infame grey política como resultado de nuestra irresponsabilidad y nuestros complejos cainitas. Siempre les digo que para comprender lo que nos sucede, hay que estar muy atentos a lo que pasa en Iberoamérica. Baby Etchecopar, periodista y actor argentino, en su programa de tv Basta Baby (26/05/23 A24) recordaba el monólogo final de la película de Garci ‘Solos en la madrugada’ (1978) Comenzó su editorial diciendo “Este monólogo fue inspirador mío hace cuarenta años, para elegir la trasgresión como forma de vida…Una cosa es educarse, otra cosa es adiestrarse”. No recordaba la película. El programa argentino me llevó a buscarla. Por favor, véanla. “Va a acabarse la lastima por nosotros mismos. Estamos en 1977, somos adultos… No podemos pasarnos otros 40 años hablando de los 40 años…Habremos recuperado la convivencia, el amor, la ilusión”.