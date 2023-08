Afloja La geometría terrenal siempre es irregular y nunca se adapta a nuestras reglas y agendas. Las curvas interminables ni siquiera son regladas, son irracionales o ni siquiera eso porque entonces serían razones de la circunferencia y su diámetro o razones derivadas del número phi (no confundir con pi) y serían aúreas, o de Dios, perfectas y proporcionales, y no lo son, son sinuosas, caóticas, ni siquiera eso, ni Benoit Mandelbrot las podría matematizar en su caos. Sólo te llevan, en el mejor de los casos, a lugares lejanos donde hay basílicas. Son basílicas las iglesias que así ha dispuesto el sumo pontífice y se distinguen por que en ellas están presentes el conopeo, una especie de sombrilla de colores rojo y dorado, y el tintinábulo, una especie de campanilla. En la provincia de Almería la única basílica es la de Oria y es la iglesia o parroquia del pueblo, no tiene más, es solo un templo, una iglesia. E intentamos geometrizar y matematizar todo, definir números perfectos, bíblicos y evangélicos, tribus y sillas, apóstoles, trinidades, epístolas, versículos, pero todo baja al plano terrenal y surgen las curvas, los números que nunca son matematizables pero que representan el vano intento por entender todo, con el funesto fin de no conseguir nunca llegar al resultado perfecto y perecer en el intento. Como Castigliano, el ingeniero que hizo una humilde tesis de licenciatura dedicándosela a su madre y nunca vio glorias y loas mundiales en vida, sólo vio traviesas de ferrocarril y rutinarios trabajos de ingeniería civil, mientras se gestaba en el universo un conciliábulo para dejar su humilde tesis como algo intrascendente, como un simple número más de tantos infinitos, pero algo misterioso destruyó el conciliábulo y al mismo tiempo al joven Castigliano que no vivió lo suficiente (murió a los 37 años) para ver como su obra inundaba universidades y cátedras, ingenieros y al fin ser el actual tormento de millones de estudiantes de ingeniería y arquitectura en exámenes finales. Pero algo más quedó entre todo eso, algo que sostiene las cosas, las razona, algo que las crea, algo que, como las curvas, te llevan a sitios recónditos, y no las facilita precisamente, sólo las teoriza, pero las cambia y en cierto modo las mejora. Y después ya todo son rectas y amplias autovías que te llevan después otra vez más a nuevas curvas, nuevas realidades, nuevos y sinuosos problemas.