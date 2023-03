Submédicos en la primaria

El consejero madrileño de Sanidad compara el modelo español de atención primaria con el cubano (sí, sobre todo Madrid está lleno de comunistas con bata blanca) y dice que tiene que evolucionar hacia otro similar al del Reino Unido, "un modelo puro de enfermería", apoyado por la "asistencia telemática" de los galenos cuando haga falta. Habla de "salud digital" y "sanidad líquida", frente a la atención presencial de toda la vida, que para él será una antigualla. La sanidad pública se deteriora en todo el país, con el PP y con el PSOE, y no digamos en Cataluña, pero en la comunidad madrileña la asistencia primaria va de mal en peor y a tenor de lo que propone este consejero, que nos atienda la enfermera, va a terminar por evaporarse, será más bien una sanidad 'gaseosa'. ¡El modelo del Reino Unido, dice, donde los sanitarios acaban de montar una huelga de tres pares, pidiendo salarios dignos! Privatizar la sanidad significa ir a 'un modelo de puro negocio'. ¿Por qué no nos habla este hombre de las retribuciones en el hospital 'público-privado' de Villalba, que salió a relucir en los Goya, en comparación con La Paz o el Gregorio Marañón? ¿Y qué decir de lo contentos que están los médicos de los seguros privados? Otra cosa es que ese paquidermo de la pública lleno de burocracia, donde crecen los cargos y florecen los asesores, y a veces se malgasta dinero, pida a gritos buenos gestores y destacados expertos, que los hay y están desaprovechados, como Rafael Bengoa, por citar sólo un ejemplo. Hace poco Miguel Ángel Revilla se metió en un charco al manifestar que para ser médico de pueblo tampoco "hace falta sacar un 14". Quería decir que, dada la falta de facultativos, a lo mejor a algunos no se les tenía que exigir tanta nota como "para hacer trasplantes en Valdecilla", pero le pusieron a parir por "insultar" a los médicos y acabó disculpándose. Uno, sin ánimo de insultar a nadie, propone crear la figura del 'submédico'. ¿No hay subsecretarios, subdirectores y subdelegados? ¿Arquitectos y aparejadores? Antes de que en los centros de salud acabe viéndonos la señora de la limpieza cuando la enfermera haya salido a una urgencia ("tranquilo, llevo muchos años aquí y algo he aprendido, respire hondo"), que pongan médicos de una categoría inferior, con menos nota de corte y sólo un año de MIR. Saldrían hasta más baratos