Dicen ¿Qué habrán hecho con la vergüenza Félix Bolaños o María Jesús Montero, por poner sólo dos ejemplos de los muchos socialistas que ahora defienden lo indefendible? Hasta hace muy poco se mostraban radicalmente en contra de lo que hoy proclaman como necesario “para la convivencia de los españoles” y también “para la economía”, según dijo en su investidura el desvergonzado en jefe, antes de sus patéticas carcajadas. ¿Se habrán sometido a una liposucción? “Que vengo a que me quiten el medio kilo de vergüenza que me queda, pues he de apoyar lo que ahora dice mi señorito”. “Sería en diez sesiones, con tres semanas de descanso entre una y otra, y cada vez le aspiraríamos 50 gramos, es lo máximo en cada intervención, pues para medio kilo habría que poner muchísima anestesia y no nos arriesgamos”. “Ya, pero es una urgencia. Así que, venga, firmo los consentimientos que hagan falta, y al tajo, no ponga esa cara”. ¿Y Carmen Calvo? No hace mucho defendía con una inusitada vehemencia que la amnistía no cabía en la Constitución (no es que quepa o no, es que es injusta e indecente y usted lo sabe), y ahora nos viene con que “hay que acordar con los que no piensan como nosotros” (claro, pero si se ciscaran en las leyes, Carta Magna incluida, sólo con el pensamiento y nos chulearan con la imaginación…). Verá, señora, vale que los indulten a todos, sin arrepentimiento ni nada, aunque Junqueras dijera aquello de “métanse los indultos por donde les quepan”, pero de ahí a borrar el delito (“No nos ha hecho falta pedir perdón”, ha dicho Puchi) van toneladas de bochorno que nos ahorraríamos si Sanidad financiara esas operaciones. “Le vamos a citar para consulta de preanestesia el 8 de mayo de 2085”. “Para ese día igual estoy muerto”. “Mejor, así se aligera la lista de espera”.

En estos tiempos, tener vergüenza no es progresista. Así que si usted no dispone de dinero para que se la extraigan por liposucción, lo van a arrojar al otro lado del muro, con la derecha y la derecha extrema. “¡No, con Ayuso no!”. A ver, haga entonces lo que hacen tantos periodistas y tertulianos que se autodenominan progresistas: no usan su vergüenza, no la ‘ejercen’. Fácil no es, desde luego, espere a que Patxi López edite algún manual de autoayuda.