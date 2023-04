Hace un lustro que la grey política se dedica con frenesí a vender humo. Como a los galeotes de Be-Hur, parecen decirnos "Os mantenemos vivos para que sirváis en esta nave. Remad bien y sobrevivid". Evidencia de ello es la ruina de nuestro teatro político. Un gobierno de coalición pobresista; que por mucho que gaste en propaganda colocándole a todo 'social y progresista', no puede legitimar su atroz alianza anticonstitucional para apropiarse del poder. ¡Exprópiense las instituciones de gobierno de España! La oposición tampoco cumple sus obligaciones de servicio público encaramada en su pedestal esperando a heredar el poder. Todos divorciados de la realidad de los españoles. Unos por acción y otros por omisión, se han apoderado del estado que fue de derecho y ahora es de despecho, encaminándolo a que sea de desecho. Cómo no recordar las palabras de Goya "El sueño de la razón produce monstruos" (Grabado N.º 43 de Los Caprichos, 1799, Museo Nacional de El Prado) Tenemos un Minotauro en Moncloa que gobierna con cíclopes, arpías, kobalos y gorgonas. El portavoz del Minotauro de Moncloa en el Congreso argumenta sin rubor alguno: "Nosotros los delitos contra la corrupción no hemos tocado. En el de malversación, lo que hemos hecho es distinguir". Documenta la hemeroteca y documentará la historia, que la trayectoria de este gobierno es muy distinguida. A ver si la oposición está atenta a los mecanismos de distinción que están empleando. Una pista; véase lo que pasa en Iberoamérica, las relaciones con el Magreb, Rusia y China. Como la letra de la tragedia que están representando no era suficientemente sectaria, han diseñado la triste prosa de la vicepresidenta de "las cosas chulísimas y la reforma laboral integral". Aunque, más que integral, lo que viene siendo es desintegrante. El 2 de abril presentaron 'Sumar' con toda fanfarria y albor, como a ella le gusta decir. La autora del prólogo de la última edición del Manifiesto Comunista en España (Galaxia Gutenberg, 2021) afirma: "No frivolicemos con la libertad, el comunismo es la democracia y la igualdad". Mentira. La historia nos enseña que es atroz totalitarismo. Desde Joseph Fouché en la Revolución Francesa, pasando por Marx y Engels, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, hasta el socialismo del siglo XXI. Es restar libertad. Dividir y enfrentar a los ciudadanos. Es multiplicar miseria