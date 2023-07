Zelensky y las ilusiones perdidas

Las ilusiones son como los pétalos de las amapolas, frágiles y que el viento de otoño barre. Pues algo así ha sucedido al inmaturo manipulador Zelensky, sería de risa si miles de ucranianos no estuviesen regando con su sangre los campos de Ucrania, que, en su mayoría, son propiedad de BlackRock. Este grupo financiero fundado en el 1988 por Larry Fink, es una sociedad financiera que detiene un Capital de algo más de 6 Mil Millares de $US (1 Millar= Mil Millones), hoy se interrogan de como van a sacar los cereales cosechados en sus tierras, ya que Rusia ha roto el tratado que lo permitía hacer desde Odesa.

Es la consecuencia del acto de Ucrania sobre el Puente de Crimea, este acto irreflexivo ha puesto en evidencia que Zelensky es imprevisible y cuesta caro a Occidente. En el foro público de la OTAN en Vilnius, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dijo que agradecerían “un poco de gratitud” de Ucrania por el equipo militar que recibe y no críticas por no incorporar Ucrania en la OTAN a través de un procedimiento de vía rápida y añadió, Kiev presentó una lista de armas que Ucrania necesitaba y dije a Zelensky: “Sabes, no somos Amazon”. Zelensky, ha recibido ”Un cubo de agua fría” en Vilnius, pensaba volver a Ucrania con la Adhesión de Ucrania a la OTAN, Zelensky no ha comprendido nada de la película escrita en Washington y en la cual él es solo un pobre actor.

La Funcionaria designada Presidenta, Señora Ursula pide que los países de la UE se coticen y entreguen a Zelensky 56 Mil Millones de Euros. Hoy vemos como una simple operación militar de Rusia, orientada para evitar el masacre de las poblaciones rusófilas y lograr la aplicación de los Acuerdos de Minsk, se ha transformado en una pesadilla para Occidente, ningún objetivo calculado por los “inteligentes” de Bruselas y de la OTAN ha sido alcanzado, la economía rusa ha crecido y Rusia se ha reindustrializado, al punto que hoy necesitan mano de obra profesional y sus exportaciones han aumentado considerablemente.

Rusia militarmente resiste, exterminando los efectivos ucranianos, al punto que Ucrania busca a través de sus embajadas a combatientes de América latina, Medio Oriente, que se añadirían a los Polacos, Ingleses, Alemanes, US y franceses que operan ya en Ucrania, se añade la preparación de un cuerpo de ejército compuesto de Polacos-Lituanos y Ucranianos, lo que puede ser el preludio de la III Guerra Mundial, en Europa, si atacasen a Bielorrusia.

Hungría y Bulgaria, en defensa de sus intereses nacionales no aceptan que a través de sus territorios se envíen armas a Ucrania y niegan enviar ayuda económica. La reunión en Bruselas entre la UE y los países de América Latina, ha dado lugar a una Tribuna de criticas a Occidente por su pasado colonial, han negado la presencia de Zelensky en la conferencia y de condenar a Rusia, solo han aceptado el proclamar la necesidad de la Paz negociada según los principios de la Carta de la ONU.

Una vez más se ha confirmado que Rusia no está aislada y sobre todo que los países ya no se doblegan ante Occidente, se añade que Donald Trump, amenaza de cobrar a la UE todo el gasto en material bélico que USA ha enviado a Ucrania. La Comisión europea bajo las órdenes de Washington y la pasividad del Parlamento de Bruselas han metido los países de la UE en un buen lio, es hora de cambiar de rumbo, dando prioridad a nuestros intereses nacionales y al bienestar de nuestros ciudadanos.