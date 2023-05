Afortunadamente vivimos en un país democrático y tenemos la opción de poder participar en cuantas elecciones se convoquen. Entra dentro de nuestros derechos y obligaciones. ¿Por qué entonces tanta resistencia en mucho españoles para ejercer el derecho al voto Si nos interesa el progreso de nuestro país tendríamos que saber distinguir, inteligentemente, las opciones que los distintos partidos han ofrecido a la sociedad, observando los positivo y lo negativo para poder “castigar” o “premiar” sus programas, y así hemos votado en consecuencia.El refranero español, tan sabio, nos proporciona dichos que podemos aplicar a los comportamientos de personas, de políticos y de partidos. Dice así: “Obras son amores y no buenas razones”. De buenas razones estamos ya bastante saturados, pero en los hechos, en las obras, el amor está gravemente enfermo, pero confiamos que no fallezca definitivamente, por aquello de “mientras hay vida, hay esperanza”. Se puede “echarle el muerto” de la abstención a los perezosos, los vagos, los “pasotas” que con su indiferencia no colaboran al mejoramiento de la sociedad.