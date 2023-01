Cuando de niño estudié los pescados capitales tuve un gran lío con ellos. Vamos a ver. De todos los pecados, el peor es la envidia. Y también el más inútil. Es el peor de todos porque no se disfruta. Más bien se sufre. Todos los pecados son destructivos, por eso todos tienen algo de tentador. Hay una frase que alguna vez me recitó un buen amigo: "No hay derecho, todo lo que es divertido, está prohibido, o es pecado, o engorda". Y tenía razón….menos para la envidia. La envidia no la podemos meter en este saco por la sencilla razón de que la envidia nunca es divertida. Vamos un desastre. Además, la envidia, con diferencia, es el más inútil de todos. Mire usted, teniendo todos los demás pecados cubiertos, es decir, dinero de sobra (codicia), comida abundante (gula), caprichos y manías (egoísmo), una buena imagen de uno mismo (soberbia), dándole alguna alegría al cuerpo (ya saben, lujuria). Y ahora me digo yo, teniendo todo esto cubierto, la pregunta es obvia: ¿Para qué queremos la envidia?...si es el más inútil de todos. Así que háganme un favor: vayan olvidándola.