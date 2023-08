Quizá porque no puedo decir que lo de caminar sea mi actividad preferida, me ha llamado la atención un artículo publicado en European Journal of Preventive Cardiology, dirigido por Maciej Banach profesor de las Universidades de Lodz (Polonia) y en la Johns Hopkins, en el que afirman que “el número de pasos que hay que caminar cada día para empezar a ver beneficios para la salud, es al menos 3 967 pasos”. “Tiene güasa la exactitud”, pero esas son las cosas de las estadísticas.

Además, con 2 337 pasos al día disminuye el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares.

Cuanto más se camina, mayores son losbeneficios para la salud, así, el riesgo de morir por cualquier causa o por enfermedad cardiovascular disminuye significativamente con cada 500 a 1 000 pasos adicionales que se caminan. Y agrego yo, tampoco hay que aumentar la cifra exageradamente, porque eterno no se va a hacer nadie por mucho que ande.

Además, estos resultados afectan “tanto a hombres como a mujeres, independientemente de la edad y de si se vive en una región templada, subtropical o subpolar del mundo, o en una región con variación de climas”.

Mi problema es que no sé si tendré paciencia para contar los pasos.